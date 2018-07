Place to be Belga Queen in slechte papieren

Het Gentse restaurant Belga Queen is failliet. De deuren blijven voorlopig wel open, in afwachting van een overnemer. Belga Queen Brussel vroeg bescherming tegen schuldeisers.

De twee luxebrasserieën van het merk Belga Queen zijn al jaren restaurants waar je komt om gezien te worden en Belgische producten in een hedendaagse jasje te degusteren. Een place to be, zeg maar.

Belga Queen Gent werd begin deze week failliet verklaard. De Brusselse vestiging vroeg bescherming tegen schuldeisers.

Maar financieel loopt het niet. In die mate dat de vennootschap boven het Gentse restaurant - de nv Stapelhuis - begin deze week failliet werd verklaard. De Gentse rechtbank van koophandel heeft een curator aangeduid. Belga Queen Gent, gelegen aan de Graslei, een toplocatie, zou genekt zijn door de werken voor het Gentse circulatieplan dat vorig jaar werd geïntroduceerd.

Volgens onze informatie is het de bedoeling dat het Gentse restaurant openblijft tot een overnemer wordt gevonden. Daardoor loopt het de inkomsten uit de Gentse Feesten niet mis. In Brussel is het restaurant gesloten voor zijn jaarlijks vakantie. De manager van de twee zaken was niet bereikbaar.

KORT De Belga Queen-restaurants in Gent en Brussel zitten financieel in de puree. Voor de Gentse vestiging leidde dat tot een faillissement. De deuren blijven open en er wordt uitgekeken naar een overnemer. Belga Queen Brussel vroeg bescherming tegen schuldeisers. Begin volgende maand moet duidelijk worden of dat lukt. De panden die de twee restaurants huren zijn in handen van Diepensteyn, de holding van Jan Toye (ex-Palm).

Ook in de hoofdstad loopt het mis met Belga Queen. Het restaurant, gelegen in een prachtig voormalig bankgebouw van Crédit du Nord Belge na bij het Muntplein, vroeg onlangs bescherming tegen schuldeisers. Begin volgende maand moet duidelijk worden of het die ook krijgt.

Verliezen

De twee restaurants hebben hun jaarrekening voor 2017 nog niet neergelegd. In 2016 realiseerde Belga Queen Brussel een omzet van 4,5 miljoen euro en slikte het een nettoverlies van bijna 200.000 euro. Belga Queen Gent was dat jaar goed voor een omzet van 2,6 miljoen en een nettoverlies van 172.000 euro.

De advocaat belast met het Brusselse deel van het dossier noemt de aanslagen van Parijs en Brussel als grootste boosdoener voor de slechte gang van zaken. Ook de werken voor de voetgangerszone, die op een steenworp ligt, wogen op de resultaten.

Schermvullende weergave De Belga Queen was een idee van ontwerper Antoine Pinto.

Het concept Belga Queen werd ruim 15 jaar geleden in België gelanceerd door de designer-kok Antoine Pinto. Hij werkte daarvoor samen met de holding Diepensteyn van Jan Toye. Diepensteyn is alweer uit het kapitaal van Belga Queen gestapt, maar verhuurt nog de panden aan beide restaurants.

Antoine Pinto is in de restaurantwereld een naam als een klok, in België maar ook daarbuiten. De designer-kok, die als 17-jarige uit Portugal vluchtte voor het Salazar-regime, is de man achter restaurants met een monumentale inrichting zoals La Quincaillerie (Brussel), Dock’s Café (Antwerpen) en Pakhuis (Gent).

Hof van Cleve

Pinto verzorgde ook de inrichting van Ostend Queen in Oostende en van de MuseumBrasserie in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Voor dat laatste project werkte hij samen met de sterrenkok Peter Goossens van het Hof van Cleve.

Eerder dit jaar belandden ook andere iconische restaurants in financiële moeilijkheden. De zaken uit de horecagroep van de broers Beyaz werden failliet verklaard. Het ging onder meer om La Maison du Cygne op de Brusselse Grote Markt, Les Brasseries Georges en een resem andere bekende Brusselse restaurants. Diverse kopers hebben ondertussen meer dan de helft van die zaken overgenomen. Ook Les Armes de Bruxelles en La Taverne du Passage werden failliet verklaard.