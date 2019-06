Platform voor ingrediëntenbeheer haalt 1,5 miljoen op bij Collibra-investeerder

Bij grote restaurantketens beslaat de aankoop van ingrediënten ongeveer 30 à 35 procent van de kosten. Het Antwerpse Apicbase ontwikkelde een online platform om die kosten terug te dringen. Via dat platform kunnen de ketens hun receptuur opladen. De software van Apicbase schat het prijskaartje van de ingrediënten in en bereidt de bestelbonnen voor de leveranciers voor.

200 klanten in 18 landen maken al gebruik van de software van Apicbase. Daarbij zijn grote ketens als Lunch Garden en de Foodmaker, maar ook sterrenrestaurants zoals de Pastorale uit Rumst en het Spaanse El Celler de Can Roca. Een nieuwe kapitaalronde moet een turbo op de groei zetten.

Apicbase krijgt 1,5 miljoen euro toegestopt in een kapitaalronde onder leiding van de Nederlandse IT-investeerder Newion Investments. ‘Het geld is zowel bedoeld om het product verder te ontwikkelen als om de markt verder te exploreren’, zegt CEO Carl Jacobs. Het Apicbase-team groeit aan tot 50 voltijdsen.

In 2017 haalde de Antwerpse start-up al 700.000 euro op bij Vlaamse businessangels en Vlaio. Newion Investments mag dan Nederlands zijn, het is in ons land geen onbekende speler. In 2012 al pompte het 1 miljoen euro in het Brusselse Collibra. Die datastroombeheerder werd begin dit jaar meer dan 1 miljard dollar waard.