Poule & Poulette kijkt vooruit na Gaia-rel

Door Poule & Poulette onterecht te beschuldigen van dierenmishandeling, maakte Gaia de restaurantketen nationaal bekend. Intussen breidt ze uit, met de hulp van de burgerketen Ellis en de stratenleggers van Viabuild.

‘Een rollercoaster vol hectiek, teleurstelling en opluchting.’ Dat was de afgelopen week voor Frederik Goossens (42) en de 87 werknemers van zijn kippenrestaurantketen Poule & Poulette. Donderdag zei de dierenrechtenorganisatie Gaia dat ze in de stallen van Poule & Poulette was gaan filmen en daar de ‘kippenhel’ aantrof, met kreupele en verwaarloosde kippen. Een dag later excuseerde Gaia zich. Ze was gaan filmen in de verkeerde stal. Poule & Poulette is een van de hippe ‘fast casual’ restaurantketens die sinds zes jaar opgang maken.

‘In 24 uur kreeg ik 8.000 mails van boze klanten en Gaia-sympathisanten’, zegt Goossens. De dierenrechtenorganisatie had een e-mailcampagne op touw gezet waarin mensen hun ongenoegen konden uiten. ‘Er waren klanten die mij en onze filialen belden om te zeggen dat ze nooit meer langskwamen.’

Meer wil Goossens er niet over kwijt. ‘We hebben de excuses van Gaia aanvaard en nemen geen gerechtelijke stappen. Het is te vroeg om te weten of deze zaak ons beschadigd heeft.’

Eerste 48 uur cruciaal

Of toch nog dit: ‘Ik raad ondernemers aan zich voor te bereiden op dit soort crisissituaties. Zorg dat je een raadsman achter de hand hebt en weet welk communicatiebureau je kan contacteren, want je hebt geen tijd te verliezen. De eerste 48 uur zijn cruciaal als dit gebeurt.’

Poule & Poulette Belgische restaurantketen, gespecialiseerd in gerechten met kip. Restaurants: Zes, in onder andere Antwerpen, Gent, Mechelen en Brussel Personeelsleden: 87 Omzet: 5,5 miljoen euro Brutobedrijfswinstmarge: 15 tot 20 procent Eigenaars: de oprichters Frederik Goossens, Inne Vangeel en Filip Van Hoeck; Amaury Hendrickx en Thierry Canetta (Ellis Gourmet Burger) en het investeringsfonds Vermec. De drie groepen hebben elks een derde van het bedrijf in handen.

Goossens kon tijdens de crisis het hoofd koel houden dankzij zijn raad van bestuur. Daarin zitten vertegenwoordigers van Vermec, het investeringsfonds van de ondernemersfamilie Verhaeren, die aan de basis ligt van de bouwfirma Viabuild en de fietsketen Fiets!. Ook twee oprichters van de burgerrestaurantketen Ellis Gourmet Burger - Amaury Hendrickx en Thierry Canetta - zitten in het kapitaal en de raad van bestuur.

Poule & Poulette is dus geen groentje, al bestaat de keten pas sinds 2014. Toen begonnen Goossens, zijn vrouw Inne Vangeel en de ondernemer Filip Van Hoeck een kippenrestaurant in Antwerpen. ‘We openden en sloten nog enkele restaurants. Begin 2017 zochten we geld om ons concept uit te rollen. Zo kwamen Vermec en de oprichters van Ellis aan boord.’

Het afgelopen jaar opende Poule & Poulette vier nieuwe restaurants, op toplocaties in onder andere Brussel en Mechelen. Het komende anderhalf jaar wil de keten drie tot vier nieuwe zaken openen. ‘Al doen we het voorlopig rustig aan, want het afgelopen jaar was hectisch. We gingen van 20 naar 87 personeelsleden. Dat moeten we nu verwerken’, zegt Goossens. ‘Op langere termijn zijn tien zaken in België mogelijk.’

Frankrijk en Nederland lonken in de toekomst. ‘We hebben al gesprekken gevoerd, maar de plannen blijven voorlopig weinig concreet.’

Eén product

De keten vertoont gelijkenissen met Ellis Gourmet Burger, Manhattn’s (hamburgers), Bavet (pasta), Umamido (noodles), Würst (hotdog) en Balls & Glory (gehaktballen). Ook Poule & Poulette mikt op grote steden en specialiseert zich in één product, in dit geval kip. Op het menu staan vol-au-vent, tikka masala en kippenbout met appelmoes.

Poule & Poulette wil in het komende halfjaar drie tot vier nieuwe zaken openen.

Ketens als Poule & Poulette zijn populair door de veranderende eetgewoontes, zegt Goossens. ‘Mensen kiezen vaker voor gespecialiseerde restaurants in plaats van voor generalisten. Bovendien eten jongere mensen vaker op restaurant, maar ze geven per bezoek minder uit.’

En dus moet de restaurateur de kosten laag houden. Daar slagen ondernemingen met meerdere restaurants beter in door schaalvoordelen. ‘Wij hebben een centrale keuken waar we basisbereidingen en bijgerechten als saus en appelmoes maken. Zelfs onze salades mixen we er. De keukens in onze restaurants staan in voor de afwerking.’