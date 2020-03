Primus-brouwer en Brouwerij Palm schelden huur cafés kwijt

Brouwerij Haacht springt in de bres voor zijn caféhouders. Horecaondernemers die bij de brouwer van Primus-pils en Tongerlo-abdijbier een pand huren, moeten tussen 13 maart en 5 april geen huur betalen.

Failliet

De maatregel is een ramp voor de horeca. De totale schade bedraagt volgens een schatting zo'n 800 miljoen euro. De sector vreest dat veel zaken failliet zullen gaan. De helft van de leden van horecafederatie Horeca Vlaanderen had ook in goede tijden een winstmarge van amper 0,7 procent op de omzet.