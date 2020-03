Reissector kreunt, andere bedrijven houden adem in

Seafood Expo, de grootste vakbeurs in ons land, beslist ten laatste dinsdagavond of de editie van dit jaar nog doorgaat. Die moet normaal gezien plaatsvinden van 21 tot 23 april.

De luchtvaart en de horecasector zijn voorlopig de grootste slachtoffers van de angst voor het coronavirus. Maar echt gerust is niemand.

Bedrijven die afhankelijk zijn van zakelijke evenementen zijn voorlopig de grootste slachtoffers van het coronavirus in ons land, zo leert een rondvraag. De situatie is bijzonder nijpend voor de Brusselse hotelsector, die sterk afhankelijk is van dat zakelijke publiek.

Volgens Yves Fonck van de Brussels Hotel Association, die zowat 90 procent van de markt vertegenwoordigt, bedraagt de terugval in activiteit in maart zeker 40 à 50 procent. ‘Ons volume ligt nu lager dan na de aanslagen van 2016. De zakenreizigers blijven massaal weg.’

Fonck verklaart dat doordat veel bedrijven een reisverbod voor hun personeel hebben afgekondigd. ‘Dat creëert een domino-effect: grote evenementen trekken minder deelnemers en worden geannuleerd of uitgesteld, waardoor nog minder bezoekers naar Brussel komen.’ Hij vreest dat sommige Brusselse hotels cashflowproblemen gaan krijgen en dringt aan op maatregelen om ze te helpen het hoofd boven water te houden.

Hetzelfde geluid valt te horen bij ACC, een koepelorganisatie van communicatie- en evenementenbedrijven. ‘De evenementensector ziet af van het angstklimaat in de media’, klinkt het daar. ACC dringt aan op een duidelijker communicatie vanuit de overheid en op steunmaatregelen zoals het toestaan van tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Seafood Expo

Mogelijk komt er nog meer slecht nieuws voor de Brusselse toeristische sector: Seafood Expo, de grootste vakbeurs in ons land die normaal bijna 30.000 zakelijke bezoekers naar Brussel trekt, beslist ten laatste dinsdagavond of ze de editie van dit jaar nog laat doorgaan. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapte al 23 procent van haar vluchten. Ook dat is vooral het gevolg van geschrapte bedrijfsevenementen, waardoor zakenreizigers wegblijven.

Het toeristisch verkeer houdt voorlopig nog vrij goed stand, maar dat kan veranderen indien de epidemie voortduurt tot aan de paasvakantie, begin april. ‘De boekingen voor die periode blijven voorlopig uit’, zegt woordvoerster Kim Daenen van Brussels Airlines, die waarschuwt dat de financiële impact ‘zeer groot’ zal zijn. Ook in de reissector wordt angstig afgewacht. ‘Voorlopig valt de schade mee, maar als dit verdergaat in de paasvakantie zullen de gevolgen groot zijn’, zegt Peggy Lauwers van de touroperator Lauwers Reizen, die veel busreizen organiseert naar Italië.

De huidige quarantaineregeling in Noord-Italië geldt tot 3 april, een dag voor de paasvakantie begint. Wie een reis naar Noord-Italië heeft geboekt in de paasvakantie, heeft voorlopig geen duidelijkheid over de vraag of die reis doorgaat en of er eventueel een alternatief bestaat.

De bioscoopgroep Kinepolis merkte afgelopen weekend nog geen impact op de bezoekcijfers. Toon De Meester van vastgoedbeheerder Ceusters zag afgelopen weekend iets minder volk dan normaal in het Waasland Shopping Center, maar dat kan ook aan het mooie weer op zaterdag liggen. ‘We volgen de toestand nauw op’, klinkt het.