Requiem voor de grootste ster van San Daniele

Tussen het versnijden van fazant en het verdelen van zeebaars aan tafel hoorde Antonio Spinelli 37 jaar lang alles: over contracten, coalities, liefdes. Maar de baas van restaurant San Daniele in Ganshoren zweeg discreet. Nu is de stilte eeuwig. Half november velde corona hem. San Daniele blijft bestaan, maar zonder Antonio.

Als de woordspeling er niet te gemakkelijk was, zou je schrijven: ‘Op 14 maart zou San Daniele de kroon op het werk gezet hebben. Die avond hadden koning Filip en koningin Mathilde een tafeltje gereserveerd. Helaas werd de avond voordien de lockdown afgekondigd.’

Dat schrijf je dus niet, want corona bepaalde in 2020 alles. De gedwongen annulering van het vorstenpaar, gereserveerd onder ‘de Belgique’, maar ook - en veel erger dan dat - het einde van het leven van Antonio Spinelli. Op 31 maart 2020 was hij 73 geworden. Op de ochtend van 14 november voelde hij zich niet goed. In de avond van 15 november kreeg zijn vrouw Francine het bericht dat van haar een weduwe maakte. San Daniele, het restaurant dat ze op 11 juni 1983 samen openden, verloor zijn gezicht. Straks, als de horeca weer open mag, zet zoon Franco (al 28 jaar de kok) twee nieuwigheden op de kaart: het zesgangenmenu ‘Don Antonio’ en ‘Carpaccio di Polpo San Antonio’. Dat legt hij straks uit.

De dag is grijs in Ganshoren. Een onopvallende dag. Een beetje zoals de gevel van San Daniele. Je passeert er en je ziet ’m bijna niet. Maar iedereen vond ’m. Toen Antonio Spinelli half november, bijna even onopvallend, vertrok, vond het spijtige nieuws toch snel zijn weg. Via de krant, La Dernière Heure schreef erover, via Facebook, zeker via bouche-à-oreille. Grote bazen van mediabedrijven, verzekeringsinstellingen, ondernemingen, politieke partijen en de sportwereld, whatsappten het rond: ‘Antonio is dood.’

Nu, op deze onopvallende dag, zegt Francine Deleener dat ze bedolven werd onder brieven en kaarten. ‘Honderden. Meer dan toen we in 2004 een ster kregen van Michelin of toen papa als eerste Italiaan Ridder in de Leopoldsorde werd. Twee corbillards waren niet genoeg om alle bloemen te vervoeren. Wat was hij graag gezien.’

In de eerste plaats door haar. Ze herinnert het zich nog goed. Eind jaren 60 werkte ze in de Priba in Brussel. Antonio, geboren in Castellammare di Stabia bij Napels, was naar België gekomen om Frans te leren. Niet om te blijven. Hij zou teruggaan naar zijn streek, waar zijn broer en twee zussen woonden. ‘Maar hij kwam af en toe boodschappen doen in de Priba. Hij knipoogde een keer en op een dag gaf hij me een briefje: of we niet eens een koffie zouden drinken.’

Schermvullende weergave In 2016 werd Antonio Spinelli als eerste Italiaan Ridder in de Leopoldsorde. ©saskia vanderstichele

Dat Franco, haar zoon, in dit lege restaurant nu een koffie voor ons zet, begon daar. Met die liefde van Antonio voor Francine, zijn uiteindelijke beslissing om na zijn stage in het - nu verdwenen - Westbury Hotel niet terug te keren, maar bij haar te blijven. Te trouwen, op 5 augustus 2020 was dat vijftig jaar geleden. En twee kinderen te krijgen. Deze Franco, de kok, en Stefano. Die is er vandaag niet, maar samen met Antonio deed hij tot eind oktober de zaal. ‘Papa was twee jaar geleden eigenlijk met pensioen gegaan’, zegt Franco. ‘Maar goed. Drie weken op de vier was hij er nog. Hij kon het niet missen.’ Al sinds 11 juni 1983 dus, de dag waarop Antonio met Francine dit restaurant opende. ‘In het Hilton had hij jaren in La Maison du Boeuf gewerkt als maître, maar toen vond hij dat hij voor zichzelf moest werken. Ici.’

Discreet

We zijn 37 jaar verder. Iemand schreef dat de San Daniele zijn kantine was. Ze noemen zelf namen van vaste klanten: Raymond Goethals, Jean-Luc Dehaene, Wouter Vandenhaute, De Persgroep, Herman De Croo, Eddy Merckx. Allemaal met hun vaste tafeltje. ‘Dehaene en Goethals zaten altijd aan de 7. En Vandenhaute, De Croo en Merckx willen de 15. Dat is een goed plekje, centraal, wie binnenkomt kijkt op hun rug. Assez discret.’

Het klopt. ‘Als ik zeg dat ik 300 keer in de San Daniele heb gegeten, is dat allicht niet overdreven’, zegt Vandenhaute, nu voorzitter van Anderlecht. ‘Catherine (Van Eylen, zijn echtgenote, red.) en ik komen daar al 27 jaar, sinds we elkaar kennen. Met Antonio hadden we buiten die context nooit contact. Onze relatie was die van gastheer- klant. Maar toen Stefano liet weten dat zijn vader overleden was, raakte dat me diep. Ik wilde dus absoluut afscheid nemen.’

Waarvoor kwam Vandenhaute? Voor de keuken zeker: Faisan Brabançonne, Faisan Fine Champagne en ‘in het seizoen hopscheuten van een klein boerke’, zegt hij. ‘Het is een Italiaans restaurant met Belgische invloed. Al jaren dachten wij: wanneer krijgt die nu die ster? In 2004 uiteindelijk. Dus daarvoor komen we. Maar ook voor de gezellige sfeer. Er is geen show. En natuurlijk voor de ligging. Net voor Koekelberg, je moet de stad niet in. Het is niet toevallig dat je daar zoveel mensen uit de politiek, de media en de sportwereld ziet.’

Als ik zeg dat ik 300 keer in de San Daniele heb gegeten, is dat allicht niet overdreven. Wouter Vandenhaute Anderlecht- voorzitter

Ooit schreef Knack een verhaal met als titel: ‘De tafels van de macht’, over die restaurants (vooral in Brussel) waar politici elkaar ontmoeten buiten de Wetstraat. Daarin dit: ‘Bij Oost- en West-Vlamingen is de vertrouwde sterrenzaak San Daniele opnieuw in trek. Zij waarderen er de onberispelijke kwaliteit van de Italiaans-Franse keuken, de ligging (achter de Basiliek van Koekelberg ‘al op weg naar huis’) en de twee zaaltjes op de eerste verdieping.’ Daarnet viel de naam De Croo. ‘Hij kwam hier vaak, met de kleine Alexander nog’, zegt Francine. ‘Als het wat lang duurde, ging de jongen slapen op de bank.’

‘Zeggen dat het ‘the place where the liberals met’ was, is niet helemaal juist’, zegt Herman De Croo, minister van staat en vader van de huidige premier. ‘Ik denk niet dat we er zo dikwijls samen geweest zijn. Maar het is gebeurd. En graag. Voor een goed restaurant heb je twee essentiële elementen nodig. De keuken is één, maar de consument is het tweede. Ik kan geen ei bakken of zelfs geen banaan pellen. Maar zonder de consument is de kok niets. De San Daniele is een aangename en discrete plaats, qui n’avait pas l’air de... Antonio was meer serviteur dan restaurateur. Ik ging er regelmatig met Luc Van der Kelen en Jan Segers (allebei politiek journalist bij Het Laatste Nieuws, red.). Op een dag had ik er afgesproken met iemand, helaas op de sluitingsdag. Maar de patron zag me en hij opende zijn restaurant. Voor ons alleen.’

‘Dat was papa ten voeten uit’, zegt Franco Spinelli, 50 nu. Zondag en maandag zijn de sluitingsdagen van San Daniele, maar als het een keer nodig was, tja, het cliché: de klant is koning. ‘AA Gent speelde de finale van de Beker van België op de Heizel. Het was een zondag en dus waren we dicht. Maar Ivan De Witte had 30 vipgasten uitgenodigd en voor de match mochten ze toch komen eten. Wat gebeurt er? De Witte morst op zijn cravate, een vuile plek. Daar kon hij niet mee naar de Heizel. Et voilà, papa heeft zijn das uitgedaan en aan De Witte gegeven.’

Aan voetbalanekdotes geen gebrek. Raymond Goethals (‘table 7’) kwam elke zaterdagmiddag, met zijn typische manier van spreken onderhield hij het hele restaurant. ‘Er mocht toen nog gerookt worden, het was wonderbaarlijk hoe hij zijn sigaret bij al dat praten tussen zijn lippen kon houden.’ Vincent Mannaert van Club Brugge is vaak gast. Luciano D’Onofrio. ‘Toen Alexis Saelemaekers naar AC Milan zou gaan, wisten wij dat eerst’, glimlacht Franco. ‘Het eerste contact tussen hem, zijn papa en zijn manager met de manager van Milan gebeurde hier. Natuurlijk zwijgen we. ‘Ook Vandenhaute is nu voetbalman dus. Een heftig gesprek hier met Michael Verschueren, vorig jaar nog, haalde de kranten. ‘Maar ik heb er ook ooit met Ivan De Witte gezeten’, zegt Vandenhaute. ‘Toen ik in Let’s Play (een makelaarsbureau, red.) zat, hadden we Vadis Odjidja naar AA Gent gebracht met het idee zijn carrière daar te herlanceren. Op een bepaald moment ging het gerucht dat hij terug zou gaan naar Anderlecht en Ivan belde me. Hij wilde Vadis graag houden, maar hij had het gevoel dat hij geen kans maakte. In San Daniele hebben we beklonken dat Odjidja in Gent mocht blijven.’

Agusta

Franco en Francine vertellen hoe belangrijk discretie is en hoezeer Antonio daarop stond. Als correspondent voor een krant hadden ze gouden zaken kunnen doen, maar neen: ‘Pas question.’ Elio di Rupo kwam en Didier Reynders, maar vooral veel Vlamingen. ‘85 procent van onze clientèle komt uit Vlaanderen. Dat is niet verwonderlijk. Vlamingen zijn als Italianen. Ze waarderen de goede keuken. Maar ik kan je niet vertellen of hier ooit coalities gesmeed zijn. Wel dat er veel vergaderingen over de Agusta-helikopters plaatsvonden.’

Een zaak van eind jaren 80-begin jaren 90, verjaard wellicht. Iemand dacht dat Karel De Gucht, Guy Verhofstadt en Patrick Dewael na het ontslag van De Gucht als voorzitter van de liberalen in San Daniele gingen eten en zich daar realiseerden dat hun partij op apegapen lag. Maar dat klopt volgens Dewael niet. ‘We aten toen op mijn kabinet, ik was minister van Binnenlandse zaken.’ Net als Herman De Croo zou Dewael niet zover gaan San Daniele het restaurant van de liberalen te noemen. ‘Maar ik kwam er. Toch wist ik niet dat mijnheer Spinelli overleden is.’

Herman De Croo kwam hier vaak, met de kleine Alexander nog. Als het wat lang duurde, ging de jongen slapen op de bank. Francine Deleener Weduwe

Daar is de werkelijkheid terug, onomkeerbaar en hard opdoemend uit al die warme verhalen uit het verleden. Antonio is niet meer. Uit de eerste lockdown hadden ze geleerd. ‘We mochten het weekend niet meer doen, onze frigo’s zaten vol eten dat we niet konden verwerken’, zegt Franco. ‘Toen eind oktober de tweede lockdown kwam, deden we op zaterdag onze laatste service. Met papa.’

De rol van Antonio was onveranderd: hij versneed, aan tafel, de fazanten of de zeebaars. ‘In coupures was hij een kei. Hij gaf er zelfs les over in Montréal. De naam San Daniele komt daarvan. San Daniele is heel fijn gesneden ham. Papa kon dat zo goed dat gasten aan andere tafels hem bezig zagen en het dan ook maar bestelden. Om het hem nog eens te zien doen.’

Die laatste shift keek Franco in zijn frigo’s. Hij had nog zoveel fazanten, zoveel vis, zoveel dit en zoveel dat zitten. ‘Ik heb hem gevraagd het zoveel als kon op te laten maken. Die avond (17 oktober, red.) zaten alle tafels vol. Hij heeft zonder menukaarten gewerkt en de mensen hartelijk verwelkomd: ‘Ce soir, je vous propose...’ Toen de laatste klant buitenging, was alles op. We hadden niet één fazant of zeebaars meer. Perfect.’

Een maand later planden Antonio en Francine een reis naar hun villa in Spanje. Niet in Italië? ‘Non’, zegt ze. ‘De baai van Sorrento is onbetaalbaar geworden. Daarvoor heb je nu miljoenen nodig. We kochten iets in Spanje. Op vrijdag kwamen we wat tafellakens halen, hij wilde de tafels mooi kunnen dekken in Spanje. Maar op zaterdag stond hij op en voelde hij zich ziek. Hij kon amper op zijn benen staan.’

Antonio werd naar het Deltaziekenhuis in Oudergem gebracht, ze wonen trouwens allemaal in Vlaanderen. Na twee uur kregen ze de diagnose: Covid-19. ‘Later op de middag belde ik en vroeg hij zijn iPad en wat rietjes mee te brengen. Door het zuurstofmasker kon hij moeilijk drinken.’ De nacht kwam en het werd zondag. Francine ging op bezoek - ‘helemaal gekleed in covidbescherming’ - en Antonio wilde aan tafel zitten om te eten. ‘Hij had honger.’ Ze bleef een halfuurtje. Toen ze hem in de namiddag belde, nam hij niet op. De verpleger liet weten dat Antonio zich niet zo goed voelde, maar dat hij zijn vrouw later zelf zou bellen. ‘C’est tout. Om halftien kreeg ik telefoon. Hij was overleden.’

Whatsappgroep

Atroce, is het woord dat Franco ervoor gebruikt. ‘Afschuwelijk.’ Antonio, die door een longprobleem een risicopatiënt was en wist dat corona hem fataal kon worden, vertrok. Zomaar. Een week eerder nog samen gesport. Een dag eerder nog gewandeld. Maar die zondag antwoordde hij niet meer op Franco’s laatste whatsappberichten. ‘Ik kan zijn telefoonabonnement niet opzeggen’, vertelt de kok. ‘Ik mag er niet aan denken dat hij uit onze familiewhatsappgroep verdwijnt.’

Franco scrolt door de foto’s. Antonio in zijn laatste zomer aan de barbecue. Antonio in de zaal van San Daniele. Antonio naast Eddy Merckx, naast rapper Damso, naast Michael Bloomberg. ‘Die kwam met een gevolg van twaalf mensen in ons salon boven eten. De hele Keizer Karellaan was afgesloten, zeker 40 politieagenten stonden voor de deur, op de daken stonden sluipschutters.’

Papa was twee jaar geleden eigenlijk met pensioen gegaan. Maar drie weken op de vier was hij er nog. Hij kon het niet missen. Franco Spinelli Zoon

Antonio glundert op al die beelden. Al die mensen kwamen voor hun familierestaurant, de echte Italiaanse keuken, met Belgische en Franse toetsen. Dat zij samen opbouwden, altijd in dit pand, waar voordien een meubelzaak was. ‘We hebben af en toe opgefrist, maar au fond veranderde weinig. Toen, in 1983, was de Keizer Karellaan nog een chique straat met mooie kledingwinkels, bloemenwinkels, maroquinerie. Er is veel veranderd, maar wij bleven.’

In bleven zit de verleden tijd, maar in San Daniele zit nog altijd de tegenwoordige en de toekomstige tijd. Franco en Stefano doen nog jaren voort, de Michelinster houden ze, maar laten we nu afscheid nemen van Antonio. Eerst, net na zijn overlijden, was er schrik. ‘Hij lag naakt in een plastic zak, we mochten niet bij hem’, zegt Francine. ‘Bizar. Tot de ochtend dat hij ziek wakker werd, sliepen we samen. Maar ik heb geen corona gehad. Ik ben niet eens getest. Maar hem niet meer mogen zien, viel ons zwaar. Bovendien was dat zever. In de eerste golf dachten ze dat al die doden nog drie dagen besmettelijk waren, maar daar zijn ze van teruggekomen.’

Franco zocht contact met een bevriende begrafenisondernemer. Op het rouwprentje zie je dat die Dignity heet. ‘Hij heeft papa aangekleed en opgebaard en tien dagen lang konden we afscheid nemen. Tot de dag van de afscheidsdienst in Koekelberg.’

Afscheid

Half november waren de maatregelen voor uitvaarten weer verstrengd. Maximaal 15 mensen. Daar hield de familie Spinelli zich aan, maar de reacties waren zo immens en zoveel mensen wilden Antonio toch een groet brengen. Zoals Wouter Vandenhaute, die absoluut afscheid wilde nemen. ‘Dat kon. Na de dienst had de pastoor geregeld dat wie wilde, één voor één en met respect voor de regels, even tot bij de kist kon. Dat heb ik gedaan. Zeker een minuut lang stond ik er alleen.’

Schermvullende weergave Franco Spinelli, zoon en kok, met een gerecht als eerbetoon aan zijn vader: de Carpaccio di Polpo Don Antonio. ©saskia vanderstichele

In de dienst las Franco een brief aan zijn vader voor. Er speelde muziek. ‘Meteen na zijn overlijden kreeg ik telefoon van een Italiaans radiostation in Brussel. Ze hadden papa een jaar eerder geïnterviewd, dat wisten we niet eens. Ze bezorgden me de opname van dat interview. Met daarbij zijn favoriete muziek.’ Luciano Pavarotti zong ‘Nessun dormo’. ‘Vincerò, zingt hij, ik zal winnen, maar helaas won papa niet.’ Verder Adriano Celentano, Claude Barzotti, Pino Daniele. Toen klonk Enrico Caruso’s tenor: ‘Torna a Surriento’. Je kan dat vertalen als ‘Kom terug naar Sorrento’. Dat deed Antonio dus niet. Hij koos voor Francine.

‘Afgelopen zomer waren we nog samen in Napels’, vertelt Franco, net als Antonio supporter van Anderlecht, maar toch vooral van Napoli. ‘Daar kochten we twee toestellen voor onze Carpaccio di Polpo. Hij was er zo blij mee. We hebben het samen uitgeprobeerd. Kijk.’ Uit de keuken komt een in elkaar gedrukte stapel inktvis, geconserveerd tot een prachtig torentje, een zuil van inktvis bijna. Franco maakte deze klaar en Stefano zal, zoals Antonio, daar vlijmscherp sneetjes van halen. ‘Als we weer openen, wordt dat een gerecht als eerbetoon aan ons vader. Carpaccio di Polpo San Antonio.’

Is er nog ruimte voor één anekdote? Vandenhaute vertelt ze. ‘Toen we SBS kochten, werd Woestijnvis persona non grata bij de VRT. In die periode ging ik op een dag met Annemie Struyf eten om haar naar ons te halen. We spraken af bij San Daniele. Aan het tafeltje in het midden. Toen we daar zaten, zag ik aan de lange tafel achteraan een delegatie van CD&V met Wouter Beke. Eén man was te laat: Luc Van den Brande. CD&V’er, maar toen al voorzitter van de raad van bestuur van de VRT. Omdat ik met mijn rug naar de ingang zat, had hij ons niet gezien. Maar wellicht hoorde hij van zijn tafelgenoten wie er nog zat. Toen hij vertrok, heb ik nooit iemand zo onhandig voorbij een tafel zien stappen als hij. Ook dat was San Daniele.’

Wanneer de eerste service zonder Antonio plaatsvindt, weet niemand. Een foto van hem met Didier Reynders, gemaakt toen hij op het koninklijk paleis de medaille van de Leopoldsorde kreeg, siert de muur van zijn thuis. San Daniele behoudt zijn ster, maar de grootste ster is weg.