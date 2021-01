Restaurant 't Zilte haalt derde ster binnen

Michelin heeft zijn culinaire gids voor België en Luxemburg in 2021 voorgesteld. Tien restaurants krijgen voor het eerst een ster, twee kregen een tweede ster. 't Zilte uit Antwerpen krijgt drie sterren en komt daardoor op gelijke hoogte van Hof van Cleve.

Het Hof van Cleve van Peter Goossens in Kruisem is niet langer het enige driesterrenrestaurant in België. 't Zilte van chef Viki Geunes, dat in het MAS in Antwerpen ligt, krijgt een derde ster en springt zo een trapje hoger. Tien restaurants kregen voor het eerst een ster, twee restaurants verzilverden twee sterren.

Michelin-gids 2021 Voor het eerst een ster > Libertine (Erpe)

> Willem Hiele (Koksijde)

> Melchior (Tienen)

> Boo Raan (Knokke-Heist)

> L'Envie (Sint-Denijs)

> Le Pré des Oréades (Spa)

> Lettres Gourmandes (Montignies-Saint-Christophe)

> Bar Bulot (Sint-Michiels)

> Attablez-vous (Namen)

> Le Pristine (Antwerpen) Voor het eerst twee sterren > Castor (Beveren-Leie)

> Bartholomeus (Knokke-Heist) Voor het eerst drie sterren > 't Zilte (Anwerpen)

Een ster

De West-Vlaamse chef Willem Hiele krijgt voor het eerst een ster voor zijn restaurant in Koksijde. Ook Bar Bulot, dat huist in het voormalige restaurant Hertog-Jan, krijgt een ster. Het restaurant is een concept van het duo Joachim Boudens en Gert De Mangeleer, maar de kok is Pieter Lefevere.

Ook Le Pristine uit Antwerpen, een concept van Sergio Herman, mocht eveneens een ster in ontvangst nemen, net als Libertine, het Oost-Vlaamse restaurant van chef Dominique Tondeurs. Die kreeg eerder al een ster kreeg voor zijn voormalige restaurant Fleur sur l'Eau.

Twee sterren

Twee restaurants krijgen een tweede ster: Bartholomeus in Knokke en Castor uit West-Vlaanderen. Bartholomeus was tot vorig jaar al een tweesterrenrestaurant, maar chef Bart Desmidt gooide het concept om tot iets kleinschaligers. Het nieuwe restaurant wordt nu meteen bekroond met twee sterren. Castor is het restaurant van Maarten Bouckaert, een poulain van Peter Goossens, in Beveren-Leie (West-Vlaanderen).

Vorig jaar kregen zeven restaurants voor het eerst een ster. Toen kreeg alleen Cuchara uit Lommel, het restaurant van chef Jan Tournier, voor het eerst twee sterren. De Young Chef Award gaat dit jaar naar Manon Schenk van Table de Manon in Luxemburg.

Green Star

Nieuw dit jaar is de Michelin Green Star, die restaurants bekroont die begaan zijn met duurzame gastronomie. Tien restaurants kregen die, waaronder Graanmarkt 13 in Antwerpen, de zaak van groentechef Seppe Nobels.

We zijn onder de indruk van de chefs, die altijd hun engagement en creativiteit behouden hebben. Gwendal Poullennec Directeur Michelin-gids

Het evenement vond plaats in het stadhuis van Bergen en werd gelivestreamd. Eerder werd de uitreiking al uitgesteld door corona, omdat de Michelin-recensenten niet voldoende de kans hadden gehad om de restaurants te bezoeken. 'Zodra het weer mag, zal iedereen opnieuw zijn weg naar de restaurants vinden. Intussen zijn we zeer onder de indruk van de chefs, die altijd hun engagement en creativiteit behouden hebben', zei directeur Gwendal Poullennec.

