Ruim 800 miljoen euro coronaschade in Belgische horeca

De Belgische horeca wil dat de overheid en de gemeenten in financiële steun voorzien, nu restaurants en cafés drie weken dichtgaan. 'Er moet onmiddellijk een noodfonds komen en de btw moet lager.'

'Het coronavirus leidt tot uitzonderlijke tijden. Het is begrijpelijk dat de regering uitzonderlijke maatregelen treft. Maar we hopen ook dat ze uitzonderlijke steunmaatregelen treft voor de horeca', zegt Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen, de belangenvereniging van de horeca-ondernemers. Alle restaurants en cafés in België gaan tot 3 april dicht door de uitbraak van het coronavirus.