Shake-up op komst bij aandeelhouders bakkerijketen Le Pain Quotidien

De bakkerij- en restaurantketen Le Pain Quotidien staat aan de vooravond van een grondige hertekening van haar aandeelhouderschap. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Le Pain Quotidien is een van de Belgische successstory’s. De keten, die in 1990 haar eerste restaurant in de Brusselse Dansaertstraat opende, groeide in bijna dertig jaar uit tot een wereldspeler met 287 verkooppunten in 22 landen, waaronder Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten, Turkije, India, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië.

Drie jaar geleden kwam Cobepa aan boord als referentieaandeelhouder. De Belgische investeringsmaatschappij - voor meer dan de helft in handen van de AB InBev-familie de Spoelberch - bezit een derde van de aandelen. Daarnaast zit een rist Belgische ondernemers in het kapitaal: de familie Josi (Jean-Marie Laurent Josi is CEO van Cobepa), Emiel Lathouwers (ex-A.S. Adventure), het duo Tony Vandewalle-Bart Van Vooren (ex-O’Neill België) en de oprichter Alain Coumont. De Bretoen Bruno Carron, bekend van de voedingsgroep Norac, stapte enkele jaren geleden in.

Starbucks

Dat aandeelhouderschap wordt de komende maanden grondig hertekend. De zakenbank Rothschild moet dat proces in goede banen leiden. Wordt de keten helemaal verkocht? Of komt er naast Cobepa een tweede referentieaandeelhouder aan boord? Wie van de kleinere aandeelhouders stapt definitief uit en wie zal, door een eventuele injectie van vers kapitaal, verwateren? Het is koffiedik kijken, te meer omdat de betrokkenen geen enkel commentaar geven.

500 miljoen Le Pain Quotidien is volgens experts ‘grofweg’ 400 à 500 miljoen dollar waard.

Dat de bakkerij- en restaurantketen de appetijt van investeerders wekt, staat buiten kijf. Het is niet de eerste keer dat iemand komt aankloppen, want het succes van Le Pain Quotidien gooit hoge ogen. In 2013 wekte dat zelfs de interesse van de Amerikaanse koffieketen Starbucks. Haar overnamepoging mislukte en de Belgische keten ging op eigen houtje door.

Hoeveel Le Pain Quotidien waard is, is een goed bewaard geheim. Starbucks had er zes jaar geleden ‘enkele honderden miljoenen’ voor veil. Toen Cobepa drie jaar geleden instapte, zei een financieel expert aan De Tijd dat Le Pain Quotidien ‘grofweg’ 400 à 500 miljoen dollar waard was (het bedrijf maakt zijn resultaten op in dollar). Dat cijfer is nergens bevestigd.

Extra kapitaal

De hertekening van het aandeelhouderschap wordt de tweede operatie rond het kapitaal van Le Pain Quotidien in minder dan een jaar. In mei pompten de aandeelhouders al 21 miljoen euro in het bedrijf om de expansie te financieren. Parallel zetten ze 10 miljoen euro aan aandeelhoudersleningen om in kapitaal.

Le Pain Quotidien wordt sinds vorig jaar geleid door de Amerikaan Jerry Gamez (ex-Burger King). Gamez wil het groeiparcours voortzetten. Maar die expansie kost veel geld doordat Le Pain Quotidien zich als luxueuze speler op dure locaties in de markt zet.