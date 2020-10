Sluiting Brusselse cafés treft duizenden werknemers

De beslissing van de Brusselse regering geeft de horeca in de hoofdstad een nieuwe zware klap.

De Brusselse cafés, theehuizen en feestzalen gaan donderdag een maand dicht. Dat heeft de Brusselse regering woensdag beslist om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Voor de coronacrisis waren de cafés en bars goed voor ongeveer een vijfde van de 30.000 jobs in de Brusselse horeca, zegt de Federatie Horeca Brussel.

Dat betekent dat de zowat 6.000 personeelsleden van de Brusselse cafés en bars de komende maand werkloos zijn. Een deel van hen was de jongste weken en maanden al niet meer actief, omdat de omzet van de horeca nog lang niet het niveau van voor de coronacrisis haalt. De horecafederatie onderstreept dat alle indicatoren van de activiteit in de horeca op rood staan.

Als de feestzalen gesloten zijn kunnen traiteurs niet werken. Federatie Horeca Brussel

Ze merkt op dat ook toeleveringsbedrijven van de horeca worden getroffen. 'Als de feestzalen gesloten zijn, kunnen de traiteurs niet werken.'

In de Brusselse horeca waren in 2018 net geen 28.000 mensen aan de slag. Dat is 4 procent van de totale Brusselse werkgelegenheid. De sector creëerde 1,5 miljard euro toegevoegde waarde en was goed voor 2 procent van de Brusselse economie.

Buiten Brussel

Het aandeel van de horeca in de werkgelegenheid en toegevoegde waarde is in Brussel wat groter dan in België. Maar ook buiten Brussel worden cafés geconfronteerd met een nieuwe tegenvaller. De nieuwe federale regering besliste dinsdag dat cafés in het hele land om 23 uur moeten sluiten.

Na de sector kunst, amusement en recreatie wordt de horeca het zwaarst getroffen door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De omzet van de Belgische horeca was in september 39 procent lager dan normaal, blijkt uit de jongste enquête van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties. De horeca verwacht dat de omzet volgend jaar nog 18 procent lager zal zijn dan voor de crisis.

15 procent van de horecazaken verwacht een faillissement. Enquête Nationale Bank en werkgeversorganisaties

Volgens dezelfde enquête heeft in België een op de tien horecazaken de komende maand extra financiering nodig om te overleven. Een derde van de sector heeft de komende drie maanden steun nodig en 15 procent van de horecazaken zegt dat een faillissement (zeer) waarschijnlijk is.

Vaststaat dat de sector blijvende schade oploopt. De horeca verwacht dat het aantal banen dit jaar met 21 procent of ruim 25.000 daalt. Ook de vooruitzichten op de langere termijn zijn somber. Door de coronacrisis zakken de investeringen van de horeca in 2020 met 44 procent en zullen ze in 2021 39 procent lager zijn dan in een scenario zonder gezondheidscrisis.

Respect

De Brusselse cafébazen hebben weinig begrip voor de algemene sluiting. ‘De horeca had het al erg moeilijk en krijgt het nu nog moeilijker, zeker met de winter die eraan komt', zegt horecaondernemer Frédéric Nicolay, de oprichter van bekende Brusselse zaken als De Walvis, Café Belga en Bar du Matin.

'Ik vind dat dat getuigt van een gebrek aan respect voor ons beroep. Men had voor de aankondiging van de sluiting ook kunnen zeggen welke hulpmaatregelen voorzien worden. Nu is helemaal niets voorzien en staan medewerkers plots op straat. Vergeet niet dat in de Brusselse horeca veel jobstudenten werken.’

De Brusselse horeca-uitbaters hebben vragen bij de bewering dat veel besmettingen in cafés plaatsvinden. ‘Wij houden al vier maanden de gegevens van onze klanten bij, maar ze zijn daar nog nooit om komen vragen’, zegt Martine Peeters van café Daringman aan het Brusselse nieuwsmedium Bruzz. ‘Als we nu opnieuw moeten sluiten, zou het wel eens kunnen dat dat voor altijd is.’