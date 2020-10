Sluiting cafés ook voor brouwerijen harde dobber

Alle Brusselse cafés moeten een maand sluiten. De coronamaatregel raakt de lokale horeca in het hart. Maar ook voor de brouwerijen wordt het opnieuw 'een harde dobber'.

De sectorfederatie Belgische Brouwers betreurde donderdag in een persbericht de beslissing van de Brusselse regering om alle cafés in het gewest gedurende een maand te sluiten. Ze hekelde dat dat gebeurt zonder dat bewezen is dat daar de grote hotspots zitten in de verspreiding van het virus. Ook feestzalen, kantines en dranktenten moeten dicht.

Geen café zonder bier, en dus ook niet zonder brouwers. Brouwerij Haacht, de brouwer van onder meer het pilsbier Primus en de speciaalbieren Keizer Karel, Ommegang en Tongerlo, bezit al jaren nogal wat cafépanden in de hoofdstad. De Belgische horecamarkt maakt voor haar bijna 70 procent uit van de verkoop. ‘Brussel is daar een groot deel van’, zegt marketing manager Lien Meeus. ‘De afhankelijkheid van de Belgische horecamarkt - slechts 7 procent is export - maakt dat we in de eerste vijf maanden van dit jaar 45 procent minder omzet hebben gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar.’

Brussel is dé bierstad van België. Ongeveer 20 procent van onze totale Belgische afzet zit daar. Jay Strubbe Horecadirecteur Duvel Moortgat

Het is volgens Meeus moeilijk uit te maken hoe zwaar Brussel doorweegt in de bierverkoop. ‘Maar het is dé horecahoofdstad van België. Komen daar nog andere grote steden zoals Antwerpen of Gent bij, dan wordt het najaar nog moeilijker.’

‘Doordat we met veel bierhandelaars werken om ons bier in de cafés te krijgen, is het moeilijk uit te maken hoeveel we verliezen door de sluiting van de Brusselse cafés’, zegt ook Jay Strubbe, de horecadirecteur van de brouwerij Duvel-Moortgat. De brouwerij verkoopt in normale tijden haar Duvel, Vedett, De Koninck, Liefmans, Maredsous en La Chouffe voor de helft in de winkels, voor de andere helft in de horeca. ‘De kaarten zijn de voorbije maanden grondig door elkaar geschud. Maar Brussel is wel dé bierstad van België. Ongeveer 20 procent van onze totale Belgische afzet zit daar. Daardoor is de sluiting van de cafés een harde dobber. We hebben de voorbije maanden wel gemerkt dat mensen meer thuis drinken.’

Kind van de rekening

Dat de brouwerijen diep verbonden zijn aan de horeca is duidelijk te voelen in de verontwaardiging over de nieuwe maatregelen. ‘De cafésector wordt gestraft, zonder dat daar duidelijke cijfers tegenover staan', zegt Strubbe. 'In Nederland zijn die er wel. 3 procent van de besmettingen gebeuren in de horeca, 53 procent thuis en 15 procent bij familie. Daarom heeft de Nederlandse premier Mark Rutte opgeroepen om feestjes niet thuis te houden, maar in de streng gereglementeerde en controleerbare horeca. In juni, toen de cafés weer open mochten na de lockdown, is het aantal coronagevallen gedaald. Ik heb vaak met verbazing toegekeken hoe strikt de cafébazen de regels toepasten en hoe fors ze daarvoor investeerden. Het is heel zwaar voor hen dat zij nu weer het kind van de rekening zijn.’

Het najaar wordt nog moeilijker als er ook nog cafésluitingen in andere grote steden zoals Antwerpen of Gent bijkomen. Lien Meeus Marketing manager van Brouwerij Haacht

‘Toen de cafés in juni weer opengingen, gingen onze verkoopcijfers plots de goede richting uit’, zegt Meeus. ‘Even hebben we de hoop gekoesterd dat daardoor dicht zouden uitkomen bij het jaarcijfer van vorig jaar (100 miljoen euro omzet en 750.000 hectoliter, red.). Maar die hoop moeten we laten varen.’

Proberen de brouwerijen de minderverkoop te compenseren met meer marketing in de supermarkten? ‘Zeker, maar de neergang daarmee compenseren kan niet', stelt Meeus.