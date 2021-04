Sputterend Lunch Garden komt in handen van Brits investeringsfonds

De Belgische restaurantketen Lunch Garden komt in handen van een schuldeiser: het Britse fonds Intermediate Capital Group. De 75 restaurants verkeren door corona in moeilijkheden.

Waarom de keten na jaren uit de handen verdwijnt van het Britse investeringsfonds Freshtream, is niet duidelijk. Volgens onze informatie was Intermediate Capital Group een schuldeiser van Lunch Garden.

De keten verkeert in moeilijkheden omdat de 75 restaurants al maanden dicht zijn. De reden is het coronavirus. De keten vatte die crisis aan met hogere schulden door een herfinanciering in november vorig jaar, na de mislukte verkoop van de keten.

Het was niet de eerste keer dat ICG als kredietverstrekker optreedt in de horecasector én uiteindelijk de macht greep bij zijn horeca-investering. In 2015 greep het - na een verbeten juridische strijd - de macht bij de Franse keten van vleesrestaurants Courtepaille, die haar financiële engagementen niet had gerespecteerd. Courtepaille legde deze zomer de boeken neer en werd eind september overgenomen door zijn concurrent en landgenoot Buffalo Grill.