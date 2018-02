Sterke groei voor Heineken dankzij alcoholvrij bier

Heineken heeft het begrepen: de consument drinkt steeeds minder pils, maar méér alcoholvrije pils. Zo legt het bedrijf sterke groeicijfers voor, zowel in omzet als in winst.

De brouwer profiteerde deels van overnames, terwijl Heineken ook op eigen kracht goede groeicijfers kon overleggen. Het biervolume viel op jaarbasis 3 procent hoger uit, onder andere dankzij groei in Azië. Vietnam is een van de belangrijkste markten voor Heineken.

Schermvullende weergave Een Heinekenfabriek in Myanmar. Azië is een belangrijke groeimarkt voor de brouwer. ©Bloomberg

Het merk Heineken kende een volumegroei van 4,6 procent, de beste prestatie in jaren. Dit dankte de onderneming mede aan het alcoholvrije pils onder eigen merk, dat momenteel in zestien landen beschikbaar is. De brouwer lanceerde pas vorig jaar haar eigen alcoholvrije bier.

Op eigen kracht

Heineken zette een jaaromzet in de boeken van 21,9 miljard euro. Dat betekende een stijging op eigen kracht met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Analisten hadden op 5,7 procent gerekend.

Heineken boekte een winst van 2,2 miljard euro. Daarmee viel de winst op autonome basis 9,3 procent hoger uit.

Slechte bierverkoop

Heineken is de tweede grootste brouwer ter wereld. Marktleider ABInBev kampt met tegenvallende bierverkoop, wat druk zet op de winst. ABInBev heeft vooral last van de slechte bierverkoop in Brazilië en de VS.