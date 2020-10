Sterrenrestaurant Hertog Jan maakt comeback in Antwerpen

Ook al leidt de coronacrisis tot een zelden geziene leegstand, toch bouwt Botanic Sanctuary op een historische site in Antwerpen volop aan een hotel dat een van de meest luxueuze van België moet worden. Daarbij hoort ook topgastronomie, met als grootste verrassing de terugkeer van het driesterrenrestaurant Hertog Jan. ‘Never waste a good crisis.’

Met omlaag getakelde bekistingsijzers, een cirkelzaag en veel geroep zijn een tiental bouwvakkers de ruwbouw van de ondergrondse parking aan het afwerken. Hier kan de voiturier van Botanic Sanctuary straks 150 auto’s van hotelgasten naar binnen rijden. Boven op de parking komt een groente- en kruidentuin. ‘En links daarvan, tegen die historische muur, bouwen we een wellnesscentrum met een zwembad van 18 meter’, zegt hoteldirecteur Marc Alofs.

Ook al is van de wellness nog niet één steen gelegd, toch ziet de directeur het helemaal zitten om in juni 2021 zijn eerste gasten te ontvangen. ‘We moeten wel, want we hebben al contracten getekend voor onze eerste huwelijksfeesten.’ Voor die feesten heeft Botanic Sanctuary een 15de-eeuwse kapel in de aanbieding, een van de vele historische gebouwen op deze site. Uit de rijke geschiedenis na de inwijding van het Sint-Elisabethgasthuis in 1238 zijn nog een gotische ziekenzaal en gedeelten van het klooster overgebleven.

Antwerpen is een boomende culinaire stad. Jacob Jan Boerma Topchef

Wegens het historische erfgoed, de ligging naast de botanische tuin en de enorme schaal - 20.000 vierkante meter in het stadscentrum - is Botanic Sanctuary een van de spectaculairste vastgoedprojecten in Antwerpen. Ook in de Belgische hotelsector is het een zelden geziene investering. De 109 kamers en suites zullen tot de meest luxueuze op de markt behoren. Met zijn classificatie als een vijfsterrensuperiorhotel wordt Botanic het soort hotel waar gasten cadeautjes in hun kamer ontvangen, 24 uur per dag roomservice kunnen bestellen en bij elke stap over personeel beschikken, van een bagagehulp tot een yogaleraar. ‘We willen hier het beste hotel van België maken’, zegt Alofs.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Dat soort ambitie past bij IRET, de projectontwikkelaar achter het hotel. Eigenaar Eric De Vocht heeft de voorbije jaren een succesparcours afgelegd met het ontwikkelen van sites als Post X (in Berchem) en Rive Gauche (Charleroi). Die projecten verkocht hij telkens met grote meerwaarden. Voor deze nieuwe site heeft de voormalige architect een erfpacht van 100 jaar met de stad Antwerpen afgesloten. Alles samen pompt hij 55 miljoen euro in de heropstanding van het voormalige middeleeuwse ziekenhuis en klooster. Voor de uitbating van zijn hotel heeft hij eind 2019 Alofs weggekocht bij La Butte aux Bois in Lanaken, een van de weinige andere vijfsterrenhotels in België.

In het meest luxueuze hotel van Antwerpen komen vier toprestaurants. Een daarvan is bedacht door de voormalige Nederlandse driesterrenchef Jacob Jan Boerma, twee andere door Gert De Mangeleer en Joachim Boudens, het duo achter het driesterrenrestaurant Hertog Jan. Wouter Van Tichelen, een chef die een ster bij elkaar kookte in De Koopvaardij in Stabroek, opent in een serre in de voormalige kloostertuin The Botanic Restaurant, het eigen gastronomisch concept van het hotel.

Comeback

Wie had dat ooit gedacht? Toen sommelier Boudens en chef De Mangeleer op 22 december 2018 in hun hoeve in Zedelgem de laatste Hertog Jan-gerechten serveerden, leek dat echt het einde te zijn van hun gastronomische tempel. Begin dat jaar had het duo aangekondigd dat ze na de sluiting nieuwe, meer laagdrempelige projecten wilden beginnen. Dat deden ze volop. Zo verhuisden ze hun bistro Less naar het centrum van Brugge en begonnen ze met Bar Bulot een hoogstaande brasserie met nostalgische gerechten, van garnaalkroketten tot steak tartaar.

‘We hadden ook een hoogstaand concept bedacht waarin we de grote gastronomie zouden vasthouden’, zegt Boudens. ‘Dat zouden we More noemen, een toprestaurant op kleine schaal.’ Maar More belandde in de wachtkamer. Tot het team achter Botanic Sanctuary hen polste of er toch geen comeback van Hertog Jan in zat. Een van de gebouwen op de site leek heel gepast voor een kleine versie van het legendarische driesterrenrestaurant. ‘De goesting was snel gewekt’, zegt De Mangeleer.

55 miljoen Bouwheer Eric De Vocht pompt 55 miljoen euro in de heropstanding van het middeleeuwse Sint-Elisabethgasthuis in Antwerpen.

Het beroemde duo gaat twaalf gasten bedienen in de nieuwe Hertog Jan. Om de link met de boerderij te maken, kunnen ze in Antwerpen aan de slag met kruiden uit een van de tuinen op het domein. ‘Door de kleine setting gaat het een heel andere beleving worden dan in de boerderij,’ zegt De Mangeleer. ‘Daar deden we tot 140 couverts per dag.’ Omdat ze zelf in de keuken en de zaal zullen staan, houden ze de openingsuren beperkt tot twee weken per maand. ‘Daardoor wordt de nieuwe Hertog Jan geen cashkoe. We zien het eerder als een manier om Hertog Jan als kwaliteitsmerk levend te houden.’

Naast een nieuwe Hertog Jan plannen De Mangeleer en Boudens een tweede vestiging van Bar Bulot. Die gaat, zoals in Brugge, hoogstaande klassiekers serveren. Het restaurant krijgt 80 zitplaatsen. ‘Het wordt een restaurant waar we streven naar heel pure, authentieke versies van klassieke gerechten’, zegt Boudens. Daarbij hopen ze op synergieën met hun vestiging in Brugge. ‘Voor sommige onderdelen van ons aanbod, zoals sauzen, basispatisserie en charcuterie, maken we in de boerderij een centrale productieruimte. Daardoor kunnen we een constante kwaliteit garanderen en kunnen we de aankoopkosten drukken’, zegt De Mangeleer.

2020 moest een jaar vol nieuwe projecten worden voor Jacob Jan Boerma. Hij zou het concept van zijn in het voorjaar geopende pizzeria No Rules in Amsterdam uitrollen. Ter gelegenheid van de Olympische Spelen zou koning Willem-Alexander zijn restaurant in Tokio plechtig openen. En er waren besprekingen in Wenen en Lissabon. ‘Maar corona heeft dat allemaal on hold gezet’, zegt de ex- driesterrenchef. Sinds hij eind 2019 zijn restaurant De Leest in Vaassen (tussen Apeldoorn en Zwolle) sloot, moest hij zichzelf in moeilijke omstandigheden opnieuw uitvinden.

Voeling

‘Wat in het voorjaar gebeurd is, zat niet in mijn mindset.’ Door het stilvallen van zijn wereldwijde opdrachten kreeg Boerma tijd om de plannen van Botanic Sanctuary te bekijken. ‘In de auto naar huis dacht ik: dit moet ik gewoon doen.’ Behalve het project trok ook Antwerpen de chef over de streep. ‘Dit is een boomende culinaire stad.’ Boerma heeft wel voeling met de Belgische gastronomie: hij werkte ooit nog in de roemruchte zaken ’t Laurierblad en Scholteshof.