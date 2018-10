Topchef Jeroen Meus sluit Würst

De drie vestigingen van Würst, het geesteskind van Jeroen Meus, bleven gisteren dicht. Dat meldt hln.be. De snackbars in Leuven, Gent en Antwerpen zouden in slechte papieren zitten. Meus, die al sinds 2017 geen zaakvoerder meer was van Würst, zou ook zijn aandelen hebben verkocht. Meus was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Hotdog

Würst, dat de betere hotdog of ‘haute dog’ serveert, afficheerde in 2016 49.000 euro winst, maar eindigde vorig jaar 85.000 euro in het rood.