Topchefs strijden om restaurant in Eiffeltoren

Wie mag het restaurant met het mooiste zicht op Parijs uitbaten? Twee topkoks, elk gelauwerd met drie sterren, strijden om de concessie voor de Jules Vernes in de Eiffeltoren.

Reken op drie maanden om een reservatie op vrijdagavond te maken. De plaatsjes in Jules Vernes zijn duur. Tenzij u Donald Trump heet. Dan wordt u uitgenodigd door de Franse president Emmanuel Macron en gaat het vlotter. Het restaurant op de tweede verdieping van de Eiffeltoren is al lang een culinair begrip in de Franse hoofdstad, maar nu zit er een haar in de culinaire boter.

Eind juli maakte de groep Sodexo bekend dat ze de uitbating van de restauratie in de Eiffeltoren had binnengehaald. De groep deed een beroep op Frédéric Anton, de driesterrenchef van de Pré Catalan, voor het restaurant Jules Vernes, terwijl Thierry Marx de brasserie een verdieping lager zou uitbaten. Marx heeft het tweesterrenrestaurant Mandarin Oriental Paris. Hij staat bekend om zijn vernieuwende keuken en zijn liefde voor streetfood.

Alain Ducasse

De uitkomst van de aanbesteding wordt aangevochten door Alain Ducasse en de restauratiegroep Elior. Ducasse is het ‘monstre sacré’ van de Franse keuken en beheert drie driesterrenrestaurants. Pittig detail: de voorbij tien jaar voerde hij het culinaire bewind over de Eiffeltoren samen met Sodexo.

Ducasse spande een kort geding aan tegen de beslissing van SETE, de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat. Hij ziet een mogelijke belangenvermenging en een ‘probleem van onpartijdigheid’ rond Nova Consulting, het adviesbureau dat de ingediende voorstellen moest doorlichten. Nova Consulting was in 2016 nog strategisch adviseur van Sodexo.

‘We begrijpen de teleurstelling van de verliezers, maar we hebben alle vertrouwen in de procedure van Nova Consulting. SETE heeft altijd goed kunnen samenwerken met Sodexo en Elior’, stelt Anne Yannic, de directeur-generaal van SETE, in de krant Le Figaro. ‘We kiezen uiteindelijk geen chef, maar selecteren een partner voor de uitbating van de restaurants en alles wat daarbij hoort. We kunnen de discussie niet beperken tot Jules Vernes.’

'Dubbel verraad'

De inzet is enorm. Jaarlijks worden 1,3 miljoen maaltijden geserveerd in de Eiffeltoren, van een simpele sandwich tot een gastronomisch menu. Dat is goed voor een omzet van 43 miljoen euro, waarvan 18 miljoen voor Jules Vernes alleen.