Topslager Hendrik Dierendonck wil fors uitbreiden

Hendrik Dierendonck, ’s lands bekendste kwaliteitsslager, wil zijn vleesimperium stevig uitbreiden. Hij mikt in België op acht à tien winkels - meer dan het dubbele van vandaag - en broedt op een tweede vleesrestaurant Carcasse, ergens in het Brusselse.

Om die plannen mee te financieren voert hij gesprekken met externe partners. ‘We zoeken investeerders die op de lange termijn willen werken en onze filosofie van ambachtelijkheid en duurzaamheid delen’, zegt de slager-ondernemer.

Dierendonck (43) ontvangt ons in zijn restaurant Carcasse in Koksijde. We worden het vleesrestaurant binnengeloodst via de slagerij waar hij als jonge snaak de knepen van het vak leerde van zijn vader Raymond. Hij begon er onderaan de ladder, aan de afwas.

KERNCIJFERS 1 boerderij (Veurne) 1 verwerkingsatelier (Veurne) 3 winkels (Koksijde, Nieuwpoort, Brussel en, vanaf november, Kortrijk) 1 restaurant (Carcasse, in Koksijde) Omzet 2016-2017: 9 miljoen euro (interne omzetten niet meegerekend) Operationele marge (bedrijfswinst/omzet): 1 procent. Aantal medewerkers: 60 De ADVISEURS VAN DIERENDONCK De adviesraad van Hendrik Dierendonck telt zes leden: - Peter Sobry (Zoutman Industries) - Marc Descheemaecker (ex-NMBS) - Peter Vangeel (voormalig financieel directeur Heijmans en Alken-Maes) - Philippe Vandervoort (ex-Proximus) - Jens Mortier (reclamebureau Mortierbrigade) - Jan Vangoidsenhoven (operationeel directeur Le Pain Quotidien)

Omringd door hangende hammen en herbruikbare zakken met het huislogo wacht hij ons op, de laatste details van de presentatie van zijn nieuwe receptenboek regelend. Het boek ligt sinds gisteren in de boekhandels.

Hij bereidt voor het gesprek begint nog snel een koffie. ‘Sorry, maar ik ben geen geboren barista’, grapt hij. Een geboren beenhouwer is hij wel. En een die zijn filosofie - kwaliteit, duurzaamheid, ambachtelijkheid en de lange termijn - al jarenlang met vuur verdedigt. Ook in dit gesprek.

De Dierendonck-slagerij in Koksijde is de plaats waar het allemaal begon in de jaren 70. Maar onder impuls van Hendrik en zijn echtgenote groeide het bedrijf de jongste jaren uit tot een groep die in de hele keten actief is. Ze omvat een boerderij met 50 runderen, een verwerkingsatelier, drie slagerijen (binnenkort vier) en een restaurant, Carcasse.

Ambachtelijkheid

Het verwerkingsatelier in Veurne levert vlees aan de winkels, aan de webshop die onlangs opgestart werd en aan Carcasse. Buiten de groep levert Dierendonck ook vlees aan restaurants (onder meer The Jane en Pure C van Sergio Herman, Resto Henri in Brussel en de betere burgerketen Ellis) en selectief aan enkele winkels van derden in binnen- en buitenland.

Het atelier en de winkel in Brussel openden een kleine twee jaar geleden. Dierendonck werd daarbij financieel gesteund door zijn persoonlijke vriend Jef De Kinder, de oprichter van Noordzee Helikopters Vlaanderen. ‘Tijdens die twee jaar hebben we de meerdere bedrijven gestructureerd, de interne logistieke stromen gestroomlijnd en de financiële rapportering gecentraliseerd’, vertelt Dierendonck.

Olivier de Hasque, een ex-manager van Microsoft, staat sinds vorig jaar Dierendonck op dat vlak bij. ‘Om dat allemaal te realiseren, hebben we veel on hold gezet. Het is verleidelijk om niet ambachtelijk te werken, te groeien om te groeien en voor grote volumes te gaan. Maar daar wil ik niet aan toegeven.’

De keuze voor ambachtelijkheid en voor een trage maar gestage groei heeft een prijs. De rendabiliteit van de Dierendonck-groep blijft voorlopig op een laag pitje staan. Op een omzet van 9 miljoen euro, interne omzetstromen niet meegerekend, bleef de operationele marge (bedrijfswinst op omzet) in het boekjaar 2016-2017 op 1 procent steken.

Dierendonck wil dat binnen twee jaar optrekken naar respectievelijk bijna 15 miljoen en 6 procent, voor het verwerkingsatelier zelfs 7 à 8 procent. ‘Het atelier in Veurne kan zeker acht à tien winkels aan met enkel minimale bijkomende investeringen, vooral in personeel’, verzekert hij.

‘Door bijkomende winkels te openen, zullen we de rendabiliteit sterk kunnen optrekken.’ Volgend boekjaar (2018-2019) wil Dierendonck één nieuwe winkel openen en het jaar erop twee winkels. Nadien moet dat tempo nog versnellen. ‘We zijn klaar voor de volgende stap. Dit is een kantelmoment’, stelt hij. Na België denkt de West-Vlaming ook al aan eigen winkels in het buitenland.

E-commerce

Parallel staat ook een tweede Carcasse-restaurant op stapel ergens in het Brusselse. Ook met de webshop wil hij een voortrekkersrol spelen. ‘Klanten zijn het nog niet gewoon vers vlees via het internet te kopen. Maar we willen sterk in e-commerce investeren’, klinkt het.

Om die groeiplannen te financieren denkt Dierendonck aan een mix van leningen, crowdleningen en -funding, maar ook aan externe financiering. Hij voert daarover al gesprekken met een drietal privé- investeerders om vers kapitaal aan trekken. Eén daarvan is Jef De Kinder.

‘We zoeken investeerders die op de lange termijn willen werken en onze filosofie van ambachtelijkheid en duurzaamheid delen. Als er daarop moet worden ingeboet is het voor mij gedaan’, zegt de slager-ondernemer. Als hij daarvoor de meerderheid in zijn eigen bedrijf moet loslaten dan moet dat maar, stelt hij nuchter. ‘Ik kan niet groeien zonder te delen. Hoe groter het geheel, hoe moeilijker het is om meer dan 50 procent te behouden. Ik moet keuzes maken.’

Een merk als Dierendonck doet supermarkten watertanden. Maar het vlees van Dierendonck, dat hij overal in Europa inkoopt, ligt slechts in acht AD Delhaizes. Verloochent hij via die stap in de retail zijn eigen filosofie niet? ‘Nee. Het zijn allemaal winkels met privé-uitbaters en ze zijn zeer zorgvuldig uitgekozen’, repliceert hij. ‘Delhaize? Ja, er zijn besprekingen geweest. Maar we kunnen ons momenteel niet vinden in een dergelijke samenwerking. Onder meer omdat ik niet afhankelijk wil zijn van mijn afnemers.’

Er was ook buitenlandse interesse om van Carcasse een heuse restaurantketen te maken. Maar ook die voorstellen legde hij naast zich neer. ‘Carcasse mag geen steakrestaurant worden. Het moet een beleving zijn en blijven om er te komen eten’, zegt Dierendonck.

Hij steekt zijn bewondering voor de ambachtelijke Belgische bakkerijketen Le Pain Quotidien niet weg. ‘Ze blijven ondanks hun omvang trouw aan hun waarden en aan hun systeem van werken. Chapeau.’ Wie weet hebben ze bij de Brusselse bakkerijketen ook oren naar zijn plannen.