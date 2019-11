Turkse rock-'n-rollslager 'Salt Bae' wordt multimiljonair...

De 36-jarige Turkse slager en kok, Nusret Gökçe, zet een deel van zijn restaurantimperium Nusr-Et in de etalage. Voetballegendes als Diego Maradona, Lionel Messi, Franck Ribéry en David Beckham komen zich te goed doen aan een XXL-steak in een van zijn 15 restaurants.

Hij heeft 24 miljoen volgers op Instagram. En er is een dansje naar hem genoemd. De Salt Bae - het zwierige gebaar waarmee hij aan tafel enkele korrels grof zout sprenkelt op een stuk geroosterd vlees - is intussen vereeuwigd in een typisch overwinningsdansje in de populaire game Fortnite.

Nu de 36-jarige Turkse slager en kok, die in het echte leven Nusret Gökçe heet, besloten heeft een deel van zijn restaurantimperium Nusr-Et in de etalage te zetten, blijkt hij ook virtueel miljardair. Samen met zijn zakenpartners Ferit Sahenk en Mithat Erdem weliswaar.

De eerste, een investeerder die ooit de rijkste Turk was en belangen heeft in zo’n 300 bedrijven, bezit iets meer dan de helft van de aandelen. Gökçe en Erdem, een jeugdvriend, de rest. Volgens het financieel persagentschap Bloomberg zou het drietal gesprekken voeren om een deel van de wereldwijde keten te verkopen aan een of enkele internationale investeerders. De waardering loopt op tot 1 miljard dollar.

Selfmade man

Salt Bae, zoon van een mijnwerker uit Erzurum in Oost-Turkije, is een selfmade man, die meteen na zijn lagere school aan de slag ging bij lokale slagers. Vier jaar reisde hij de wereld rond om gratis te werken in restaurants in Argentinië, Japan en de VS. Hij werkte drie maanden illegaal in New Yorkse restaurants. Zo kreeg hij het ambacht van topvleeskok in de vingers.

70 miljoen Vorig jaar haalde de keten van vleesrestaurants een brutobedrijfswinst van 70 miljoen dollar.

In 2010 keerde hij terug naar Turkije om in Istanbul zijn eerste restaurant te openen. In 2014 volgde Dubai, en de jaren erna Miami, New York, Abu Dhabi, Doha en het Griekse eiland Mykonos. Vorig jaar haalde de keten van vleesrestaurants volgens Bloomberg een brutobedrijfswinst van 70 miljoen dollar.

Toch is het succes van Salt Bae (of ‘Babe’) waarschijnlijk meer te danken aan zijn flamboyante verschijning - fijn snorretje, wit T-shirt met diepe V-uitsnijding en ronde zonnebril - en hippe dansmoves bij het bereiden van vlees dan aan de verfijnde kwaliteiten van zijn gerechten. Culinaire recensenten noemden zijn New Yorks restaurant ‘public rip-off no 1’ of ‘overpriced’. ‘Bekijk je Nusr-Et alleen als een steakhouse, dan zal je teleurgesteld zijn’, aldus het gerenommeerd magazine Eater’s. ‘Beschouw je het als culinair theater, dan is het een schot in de roos, zeker als Salt Bae er is.’

Ottoman Steak

Zo beroemd en succesvol Salt Bae werd door de virale video ‘Ottoman Steak’- intussen bijna 17 miljoen keer bekeken - en door stunts als de met bladgoud belegde steak van Ribéry, zo negatief kwam hij in beeld toen een video met Nicolás Maduro de wereld rondging. Daarin zie je de linkse Venezolaanse president in een Nusr-Et-restaurant in Istanbul een steak van 250 gram naar binnen werken.

Maduro

Dat zijn bevolking gebukt gaat onder hyperinflatie en voedselschaarste kwam hem - en onrechtstreeks ook Gökçe - op zware kritiek te staan. Een jaar eerder had Salt Bae al geposeerd voor een poster van Fidel Castro, vlak nadat hij in Miami een vestiging had geopend.