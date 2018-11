Uber gaat meer maaltijden leveren in Europa

De mobiliteitsgigant zet een offensief in en verdrievoudigt het aantal werknemers van zijn maaltijdbezorger Uber Eats in Europa. Dat is slecht nieuws voor Deliveroo en Just Eat.

Het taxibedrijf Uber zal het aantal werknemers voor maaltijdbezorging in Europa, het Midden-Oosten en Afrika optrekken van 300 naar 900. Dat zei Rodrigo Arévalo, hoofd Europese regio bij Uber Eats. Daarmee wil Uber marktaandeel afnemen van de Europese maaltijdkoeriers Deliveroo en Just Eat .

Uber Eats is verantwoordelijk voor zo'n 10 procent van de omzet van de Uber-groep. Het bedrijf is actief in meer dan 200 steden van 20 landen in Europa sinds het debuteerde in Londen in 2016.

Om klanten af te snoepen van rivaal Just Eat zal Uber meer inzetten op verkopen via de website. 84 procent van de omzet van Uber Eats in de Europese regio komt via de app, maar klanten bij Just Eat bestellen even vaak maaltijden via de website als mobiel.