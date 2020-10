Van Overstraeten eist fikse schadevergoeding van Lunch Garden

Van Overstraeten moest eind mei na tien jaar aan het hoofd van de restaurantketen opstappen. Aan de basis van haar vertrek lag een verschil in strategische visie met het investeringsfonds Freshstream, de hoofdaandeelhouder van Lunch Garden, over de aanpak van de coronacrisis.

'De transformatie van de afgelopen jaren is gebeurd door de vakbonden mee aan boord te nemen. Ik heb altijd geprobeerd oplossingen te vinden voor onze medewerkers, omdat zij het bedrijf maken. Die visie komt in gevaar door beslissingen die worden genomen', verklaarde ze toen.

Juridisch staartje

Haar vertrek krijgt een juridisch staartje. De hoofdbrok (1 miljoen euro) van de 1,6 miljoen die ze eist, is een vergoeding voor morele schade. Van Overstraeten vindt dat ze in de aanloop naar haar vertrek bewust bedrogen is en dat haar ontslag een vergelding was.