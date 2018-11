Vijf jaar op rij winstgroei bij Lunch Garden

Tien jaar geleden zat Lunch Garden in een dal. Nu neemt de winstmarge al vijf jaar toe. De keten wil nieuwe restaurants openen in ziekenhuizen, musea en stations.

De Belgische restaurantketen Lunch Garden wil zo'n twintig restaurants openen in ziekenhuizen en stations. Maandag opende het in het Afrikamuseum in Tervuren 'Tembo'. 'Die bistro draagt niet de naam Lunch Garden omdat het om een ander concept gaat, dat beter bij musea past', zegt CEO Annick Van Overstraeten. Alles wordt ter plaatse bereid en de prijzen liggen hoger. 'We willen in nog andere musea dergelijke bistro's openen. We mikken op zo'n acht gelijkaardige zaken.'

Winstgroei

Ze wil ook klassieke Lunch Garden-restaurants blijven openen. 'Er zijn nog een tiental plaatsen in België met ruimte voor nieuwe restaurants. Vandaag heeft de keten 75 restaurants. Volgende week opent in Ternat een 76ste zaak.'

16% Winstmarge Tussen 2011 en 2017 steeg de winstmarge van 11,9 procent naar 16 procent.

Met de bistro's en de Lunch Garden-restaurants in onder andere ziekenhuizen en stations wil de keten blijven groeien. Vorig jaar steeg de omzet met 3,5 procent naar 145 miljoen euro. Ook de winst steeg. De brutobedrijfswinst (ebitda) bedroeg 16 procent van de omzet. In 2016 lag de ebitdamarge op 14,9 procent. In 2011 lag ze met 11,9 procent nog lager. 'Toen ging Lunch Garden door een moeilijke periode, maar nu kunnen we weer aan groei denken', zegt Van Overstraeten.