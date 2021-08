Werkgevers houden vinger op de knip bij aanwervingen...

Gemiddeld genomen moeten werknemers die dit jaar een contract tekenen genoegen nemen met een lager startloon dan wie in 2019 bij een bedrijf aan de slag ging. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx.

De coronapandemie heeft een impact op de brutolonen van nieuwe werknemers. Nationale cijfers die een volledig beeld geven, zijn er niet, maar de data van klanten van de hr-groep SD Worx geven een algemeen beeld. De beginlonen liggen dit jaar 2,4 procent lager dan in 2019. De daling is deels te verklaren doordat nieuwe medewerkers gemiddeld bijna 2 jaar jonger zijn dan in 2019, maar er zijn ook sectorspecifieke verschillen.

De essentie De brutolonen van nieuwe werknemers liggen dit jaar gemiddeld 2,4 procent lager dan in 2019, voor de pandemie. Dat blijkt uit cijfers van klanten van SD Worx.

Alleen in de sectoren transport en logistiek en informatie en communicatie liggen de gemiddelde lonen voor nieuwe contracten hoger.

In de bouw is er na een daling in 2020 de sterkste groei in 2021.

De financiële sector laat een sterke daling zien na een forse groei tussen 2019 en 2020.

Uit de cijfers van SD Worx blijkt een sterke achteruitgang van de lonen van nieuwe werknemers in de horecasector, die zwaar getroffen werd door de lockdowns. Vorig jaar was er een daling van 3,7 procent, dit jaar van 5,8 procent.

Het mediane brutobeginnersloon - uurlonen omgerekend naar maandlonen - in de horeca daalde van 1.984 euro naar 1.800 euro. Volgens SD Worx is de daling mogelijk te wijten aan het inschakelen van meer jongeren - de gemiddelde leeftijd van nieuwe werknemers is 26 jaar tegenover 30 jaar in 2019 - en aan het gebruik van meer flexibele contracten. Dagcontracten zijn goedkoper door lagere bijdragen.

Afwassers

Volgens de sectorfederatie Horeca Vlaanderen geven de cijfers mogelijk geen volledig beeld van de totale markt, alleen van de SD Worx-klanten. ‘Sommige werkgevers hebben misschien meer mensen met lagere barema’s aangeworven. Bijvoorbeeld meer afwassers dan chefs in de keuken, die moeilijk te vinden zijn', zegt Matthias De Caluwé. Hij benadrukt dat de sector met vaste minimumlonen per functie werkt. ‘Die zijn de voorbije tien jaar met 20 tot 30 procent gestegen.’

Lees meer Corona zet rem op beginnerslonen

De transport- en logistieksector kreeg met de opmars van e-commerce dan weer een duwtje in de rug. De lonen van de nieuwe werknemers lagen gemiddeld 1,4 procent hoger dan in 2019. Het gaat om een brede sector van pakjesbedrijven tot distributiecentra. ‘Vrachtwagenchauffeur blijft een knelpuntberoep. Het is heel moeilijk om jongeren en vrouwen aan te trekken voor dit beroep’, zegt de sectorfederatie Febetra.

De stijging van de lonen van nieuwkomers ligt in lijn met de inflatie. ‘We moeten oppassen, want we hebben al de duurste truckers van Europa’, zegt directeur Philippe Degraef.

In de bouw merkt SD Worx een daling van 1,8 procent sinds 2019: een combinatie van een sterke daling van 3,6 procent tussen 2019 en 2020 en een stijging van 1,9 procent nadien. Dat groeicijfer is het allerhoogste van alle sectoren.

Lockdowns

De daling vorig jaar is mogelijk te verklaren door de onzekere situatie door de lockdowns. Werven lagen een tijd stil en er waren vertragingen door ziekte, door sluitingen bij klanten en door de manke financiering. De bouw trok ook mensen uit bijvoorbeeld de evenementensector aan, die mogelijk instapten in lagere functies.

Op dit moment is er wel een sterke vraag naar nieuwe mensen, zegt de Confederatie Bouw. 'De sector groeit en heeft mooie perspectieven door de relanceplannen', zegt woordvoerder Véronique Vanderbruggen. 'Van de belangrijkste tien knelpuntberoepen komen er acht uit de bouwsector. Het gaat om klassieke beroepen als elektriciens voor bijvoorbeeld klimaatregeling en calculatoren, maar ook om nieuwere functies als energiedeskundige.'

Ook in de financiële sector was er een opmerkelijke evolutie. Daar krijgen de nieuwkomers bij financiële instellingen en verzekeringsbedrijven dit jaar salarissen die gemiddeld 3,7 procent lager liggen dan die in 2019. SD Worx merkt op dat het een sector in volle transformatie is.

Werkgevers die niet van job veranderden, konden niet rekenen op grote extra's. SD WORX

De voorbije jaren veroorzaakten zware investeringen in digitalisering en automatisering een war for talent in de financiële sector. Het binnenhalen van gegeerde IT-profielen kost veel geld, kloegen CEO's uit de sector eerder aan. Tussen 2019 en 2020 was er een stijging van de lonen voor nieuwe contracten met 4,7 procent. Door een sterke kostenfocus door de pandemie lijkt die trend nu gebroken. De aanwervingen dit jaar gebeurden aan lonen die gemiddeld 8 procent lager liggen.

Al geldt die daling niet voor alle profielen. ‘We ervaren een stijging van de lonen dit jaar door de krapte op de arbeidsmarkt’, zegt Iris Houtaar, associate director bij de rekruteringgroep Robert Half. ‘Het aanbod aan vacatures groeit, maar kandidaten zijn schaars, dus moeten bedrijven alles uit de kast halen om de geschikte kandidaat te vinden. Dat weerspiegelt zich in het loon.’

Dezelfde werkgever