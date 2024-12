Benoit Bronckart is de CEO van La Petite Merveille, de groep boven alle activiteiten van Marc Coucke in Durbuy. Hij meet de schade op na de verwoestende brand in het vijfsterrenhotel Le Sanglier des Ardennes maandagavond. 'We hopen donderdag weer gasten te kunnen ontvangen in een deel van het hotel.'