Delivery Hero trekt weg uit Duitsland

Na amper zeven maanden blaast Delivery Hero de aftocht in Duitsland, tot grote vreugde van marktleider Just Eat Takeaway. Ook de Japanse activiteiten van de Duitse maaltijdbezorger worden afgestoten.

De grote herintrede van Delivery Hero op zijn thuismarkt draait op een sisser uit. In december 2018 verkocht de van oorsprong Duitse maaltijdbezorger zijn Duitse activiteiten voor 930 miljoen euro aan de Nederlanders van Just Eat Takeaway, als sluitstuk van een jarenlange bitse strijd tussen de twee bedrijven.

Net voor de zomer kondigde Delivery Hero plots aan dat het opnieuw actief wordt in Duitsland. Onder de naam Foodpanda opereerde de maaltijdbezorger enkele maanden in Keulen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München en Stuttgart, maar aan dat avontuur komt nu een eind. Er blijft enkel nog een innovatiehub over in de Duitse hoofdstad Berlijn, waar 'nieuwe producten en technologieën' getest worden.

We staan voor een heel andere realiteit dan toen we de markt betraden. Niklas Ostberg CEO Delivery Hero

Het bedrijf wijt de exit aan de intense competitie op de markt van de maaltijdbezorgers en het tekort aan werkkrachten. 'Het is geen gemakkelijke beslissing', zegt CEO Niklas Östberg in een persmededeling. 'We staan echter voor een heel andere realiteit dan toen we de markt betraden, en het is met een bezwaard gemoed dat we andere groeimogelijkheden met een potentieel moeten nastreven.'

Ook van de Japanse activiteiten wil Delivery Hero af. Het plan is de merknaam Foodpanda in het land te verkopen in de loop van het eerste kwartaal van 2022.

Marktleider

Behalve Delivery Hero maakten ook Uber en DoorDash het afgelopen jaar de oversteek naar Duitsland, waar Just Eat Takeaway de onbetwiste marktleider is. Dat de concurrenten hun tanden stukbijten op de Nederlandse maaltijdbezorger, verbaast analisten niet. 'Het illustreert hoe moeilijk het is in te breken op een markt met één dominante speler', zegt Marc Hesselink van ING. 'Geen van de nieuwe spelers kan aan de schaalgrootte van Just Eat Takeaway tippen en de marktleider groeit in absolute cijfers zelfs sneller dan de nieuwkomers.'