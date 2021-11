Starbucks en Amazon testen bar zonder kassa

De koffieketen Starbucks en de retailer Amazon hebben in New York een gezamenlijk nieuw horecaconcept zonder kassa's gelanceerd.

Starbucks Pickup with Amazon Go is een combinatie van een Starbucks Pickup, een koffiebar waar je je bestelling op voorhand kan doorgeven via een app, en een Amazon Go, de kassaloze supermarkt die door Amazon ontwikkeld werd.

Klanten kunnen bestellen via de Starbucks-app en hun koffie meenemen aan een toonbank bij de deur, of ze kunnen inchecken met een persoonlijk ID en betaalmiddel - een kredietkaart, de Amazon-app of de handpalmscanner Amazon One - om de winkel binnen te gaan. Daar kunnen ze snacks van het rek halen zonder langs de kassa te passeren. Het systeem werkt met sensoren en scanners die in de gaten houden wat de klant koopt, een systeem dat door Amazon ‘just walk out’ werd gedoopt.

Beide bedrijven willen volgend jaar nog minstens twee gelijkaardige bars openen in de VS. Ze zijn niet de eerste om te experimenteren met geautomatiseerde winkels of horecazaken. De hamburgerketen White Castle ontwikkelde Flippy, een robot die burgers en frietjes bakt (zie filmpje).

Domino's Pizza vervangt de pizzakoeriers in sommige steden al door zelfrijdende leveringsrobotjes. IBM ontwikkelt voor McDonald’s een spraakcomputer die de bestellingen van drive-thruklanten kan opnemen.