2 miljoen gamers leren schieten op Vlaams trainingsplatform

Wereldwijd oefenen gamers hun reflexen en schietkunsten op het Belgische onlineplatform 3D Aim Trainer. Onder anderen Hendrik Winkelmans (Fiets!) en Wouter Torfs financieren de expansie van de start-up. ‘We staan eigenlijk nog nergens in vergelijking met waar we willen staan.’

Twee groene bollen krijg ik te zien op het scherm van mijn laptop. Dertig keer na elkaar. Raak schieten en snel, is de opdracht. ‘Flick en Reflex’, zo heet de trainingsmodule. Een succes is mijn eerste sessie niet. 29 targets van de 60 geraakt, met een gemiddelde reactietijd van 1,3 seconden. ‘Niet slecht voor een beginner’, zegt co-oprichter Miquel Matthys. ‘Maar in een echt spel zou je hoogstwaarschijnlijk al afgeknald zijn.’ Om u een idee te geven: zijn broer Bernd, de fanatieke gamer onder de drie oprichters, haalt 60 op 60 en schiet dubbel zo snel.

Een trainingssessie in 3D Aim Trainer.

Fortnite

Bij 3D Aim Trainer kunnen gamers specifieke skills trainen voor meer dan 30 schietspellen, waaronder de monstersuccessen ‘Fortnite’ en ‘Apex Legends’. De website is goed een jaar live en trok al ruim 2 miljoen bezoekers uit de hele wereld. ‘Het is traag begonnen. Gaandeweg werden we opgepikt op fora en nu groeien we exponentieel’, luidt het.

Het idee voor de start-up kwam van Bernd Matthys, die een vijftal jaren geleden een van de beste spelers in België was van ‘Battlefield’. Veel geld heeft hij er nooit aan verdiend. ‘Ik was goed, maar het waren andere tijden’, zegt hij. ‘Ik ben eigenlijk tien jaar te vroeg geboren, maar ik vind dat niet erg als ik zie wat we nu aan het verwezenlijken zijn.’Gamers zaten blijkbaar op de komst van 3D Aim Trainer te wachten. ‘We hebben het juiste product op het juiste moment’, zegt Matthys verwijzend naar de boomende gamingsector. De cijfers spreken voor zich. Vorig jaar groeide de omzet in de sector met 13 procent tot 138 miljard dollar (124 miljard euro).



Professionele gamers lokken met tornooien tienduizenden fans naar arena’s. En dagelijks zitten 200 miljoen mensen via streaming te kijken naar hoe pro’s anderen in games afmaken. ‘Dat is meer dan de dagelijkse bezoekers op Netflix, HBO en Hulu samen. Gamers à la Ninja of Tfue lokken een half miljoen kijkers als ze live gaan. Het zijn wereldsterren. Het heeft iets onwezenlijks’, zegt Matthys.

100 miljoen prijzengeld

Epic Games, de bedenker van het lucratiefste spel ter wereld ‘Fortnite’, spendeert dit jaar 100 miljoen dollar aan prijzengeld voor tornooien wereldwijd. En Ninja kreeg een miljoen dollar om bij de lancering van een nieuwe versie van ‘Apex Legends’ een uurtje live te testen. Wie goed is, is snel binnen. De inkomsten - prijzengeld, productplacement, advertentie-inkomsten -van de beste gamers lopen al snel op tot ettelijke miljoenen per jaar.

Als je te traag bent om je cursor op het hoofd van de tegenstander te zetten, lig je al neer voor je over een strategie kan denken.

Maar goed zijn vergt training. De juiste training, en dat is precies wat de drie vrienden uit Dendermonde aanbieden. De onderliggende expertise is complexer dan je zou vermoeden. Matthys legt uit: ‘Als je met je muis 1 centimeter beweegt, heeft dat in elk spel een andere impact op het scherm. Die sensitiviteit synchroniseren we in ons platform. Dat is cruciaal, want gamen heeft veel te maken met spiergeheugen en de coördinatie tussen ogen en handen. Als je verkeerd traint en een paar procent van de werkelijkheid afwijkt, heeft het totaal geen nut.’

Marketing

Het blijkt nog veel complexer dan dat. Het platform houdt ook rekening met het type wapen of het personage dat u in het spel kiest. ‘Wij zorgen ervoor dat de wapens dezelfde herlaadtijden, schietsnelheden en terugslag hebben, en dat personages even snel lopen en even hoog springen als in uw spel naar keuze. Dat alles synchroniseren we en doen we nu al voor 32 games.’

Schermvullende weergave De co-oprichters van 3D Aim Trainer ©rv

De rudimentaire versie staat op punt. ‘Alles wat er nu is, hebben we uitgebouwd in onze vrije tijd’, zegt Matthys. ‘We hebben nog niet veel aandacht besteed aan het visuele aspect en hebben nog geen euro in marketing gestoken. De tijd is rijp om sneller te schakelen’, zegt co-oprichter Robin Haegeman. De drie zeggen hun job op en gooien zich fulltime op de start-up. Met de financiële steun - ‘ettelijke honderdduizenden euro’s’ - van Freshmen, het pas opgerichte investeringsfonds van ondernemers zoals Hendrik Winkelmans (oprichter Fiets!) en Wouter Torfs.

Het bedrijf gaat meteen drie developers rekruteren. ‘Op dat vlak zijn we in België gezegend’, zegt Matthys. Kortrijk herbergt de beste school ter wereld voor gameontwikkelaars. ‘We zijn niet de enige die daar zoeken, maar ik denk dat we meer te bieden hebben dan de grote spelers. Bij die mag je een baal stro vormgeven die in de lucht wordt gegooid. Bij ons krijg je meer verantwoordelijkheid.’

Terugslag van pistolen

De developers krijgen de taak de trainomgeving aantrekkelijker te maken, meer games te ondersteunen, een community te bouwen om statistieken tussen gamers te vergelijken, en extra trainingsmodules te ontwikkelen. Matthys denkt onder andere aan ‘schieten in beweging’. ‘Om zelf niet geraakt te worden, moet je lopen, bukken, springen en ondertussen mikken. Dat kan je ook leren.’ Nog op het programma: een opleiding om de terugslag van pistolen en mitraillettes beter te beheersen, en die met muisbewegingen te leren compenseren.

Maar waarom heb je daar 3D Aim Trainer voor nodig? Waarom trainen in een artificiële omgeving, als je gewoon het spel kan spelen? ‘In ‘Apex Legends’ duurt het wel even eer je een tegenspeler tegenkomt. In tien minuten doe je daar - als je zelf niet afgeknald wordt - misschien drie shots, bij ons honderden. Vergelijk het met een tennisser. Als die zijn opslag wil verbeteren, kan hij beter een uur serveren dan een match te spelen. Veel efficiënter toch?’Of de trainingen garantie bieden op succes? Wat met strategie en tactiek? Komt dat niet aan bod bij 3D Aim Trainer? ‘Dat is natuurlijk ook belangrijk, maar als je te traag bent om je cursor op het hoofd van de tegenstander te zetten, lig je al neer voor je over een strategie kan denken.’

Miljoenen omzet

De ambities zijn groot, maar wanneer dat zich zal vertalen in winst is nog een vraagteken. ‘Als alles loopt zoals gepland, kan de omzet los in de miljoenen gaan. Maar het is moeilijk te voorspellen’, zegt Matthys. Advertenties, betalende trainingsmodules en directe sponsordeals moeten geld in de kassa brengen. ‘Bedrijven als HP, Intel en de gamestudio’s hebben natuurlijk interesse in ons publiek, maar ook de hamburgerketen McDonald’s bijvoorbeeld. Gaming is niet alleen meer voor puberende jongeren, het is een ding van twintigers en dertigers.’

We willen wereldwijd dé referentie zijn. Dat zou wel cool zijn.