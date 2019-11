Amazon Music opent aanval op Spotify

Eerder dit jaar lanceerde Amazon al een gratis versie van zijn muziekstreamingdienst Amazon Music voor zijn slimme speaker Echo en zijn assistent Alexa. Die restrictie valt nu weg. Iedereen met een iPhone, iPad, Androidtoestel of een simpele internetbrowser kan de streamingdienst gratis gebruiken. Ook een abonnement op Amazon Prime is niet langer noodzakelijk.

De betalende versie van Amazon Music kost 9,99 dollar (9 euro per maand) en bevat 50 miljoen songs. Dat is iets goedkpoer dan Spotify dat 9,99 euro per maand kost. Wie de muziek van Amazon in hoge kwaliteit wil beluisteren betaalt 14,99 dollar (13,50 euro).