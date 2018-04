Amazon doet geheimzinnig over nieuw project: robots voor in huis

Volgens het persagentschap Bloomberg zou onlinehandelsconcern Amazon in het grootste geheim aan robots voor in huis aan het werken zijn.

Onlinehandelsconcern Amazon zou volop bezig zijn met de ontwikkeling van assistentierobots voor in huis. Dat meldt het financiƫle persagentschap Bloomberg. Volgens ingewijden zou het bedrijf van Jeff Bezos de robots willen testen tegen het einde van het jaar en ze op de markt brengen in 2019.

Het project heeft als titel 'Vesta', vernoemd naar de Romeinse godin van het hart, het huis en het gezin, en wordt ontwikkeld door de afdeling Lab126 van Amazon. De populaire e-reader Kindle en de Echo-luidspreker, een slimme speaker waar je tegen kunt praten en commando's kunt geven, zijn ook het product van Amazon's Lab126.

Mobiele Alexa

Wat de robot juist gaat kunnen, is nog niet duidelijk. Volgens anonieme bronnen zou het gaan over een mobiele versie van de spraakassistent Alexa, die gebruikers van informatie voorziet op plekken in huis waar geen Echo-toestel staat. De robots zouden zich zelfstandig van kamer naar kamer kunnen verplaatsen, zoals zelfrijdende auto's.

Alles gebeurt in het grootste geheim: er is weinig geweten over het Vesta-project en de woordvoerder van Amazon laat weten geen commentaar te geven op geruchten en speculatie. Aldus Bloomberg. Toch staan er op de jobsite van het e-commercebedrijf verschillende vacatures die met het project te maken kunnen hebben, zoals softwareontwikkelaars in de robotica bijvoorbeeld.

Vijftien miljard dollar

Het is echter niet verwonderlijk dat Amazon sterk inzet op robots voor particulieren. Volgens marktonderzoeksbureau Research and Markets zal de markt van de consumentenrobots tegen 2023 vijftien miljard dollar, oftewel twaalf miljard euro, waard zijn, tegenover 5,4 miljard (4,4 miljard euro) dit jaar.