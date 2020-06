Amazon legt miljard op tafel voor zelfrijdende auto's

Wat Amazon precies van plan is met de zelfrijdende elektrische wagens van Zoox, is nog niet duidelijk. Volgens de techsite The Information gaat Amazon met de Zoox-auto's inzetten op thuisleverdiensten. Dat zou niet onlogisch zijn, want eerder dit jaar hadden analisten al geopperd dat Amazon jaarlijks 20 miljard dollar kan besparen met leveringen zonder chauffeur.