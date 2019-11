Amazon vecht miljardencontract voor Microsoft aan

Het e-commercebedrijf Amazon is niet te spreken over de beslissing van de Amerikaanse regering om een contract voor clouddiensten ter waarde van 10 miljard dollar toe te kennen aan Microsoft. Amazon gold lange tijd als de favoriet om het contract binnen te halen.

Het Pentagon - het Amerikaanse ministerie van Defensie - was op zoek naar een aanbieder van clouddiensten, niet alleen voor de opslag zelf, maar ook voor software met kunstmatige intelligentie-technologie en machine learning en het verwerken van data bij militaire operaties. Twee grote spelers waren in de running: Amazon en Microsoft. Uiteindelijk ging het contract, dat tien jaar loopt, vorige maand naar Microsoft.

Fouten en vooroordelen

'Verschillende aspecten van het evaluactieproces hadden duidelijke tekortkomingen, fouten en vooroordelen. Het is belangrijk dat deze kwesties worden onderzocht en rechtgezet', reageert een woordvoerder van Amazon nu. De techreus startte een rechtszaak op.

Trump versus Bezos

Volgens het bedrijf zou de moeilijke relatie tussen Amerikaans president Donald Trump en Amazon-oprichter Jeff Bezos de beslissing van de Amerikaanse regering beïnvloed hebben. Bezos is ook eigenaar van de Washington Post, die regelmatig stevige kritiek uit op de president.

Deze zomer riep Trump openlijk op een onderzoek te starten naar het Pentagon-contract. 'Ik krijg enorme klachten over Amazon', zei Trump toen. 'Ik zal vragen nauwlettend toe te zien wat er aan de hand is.'

Voormalig minister van Defensie James Mattis verklaarde eerder al dat Trump hem had gezegd dat hij Amazon moest 'afwimpelen' bij de toekenning van het contract.

'We vinden dat het essentieel is voor ons land dat de regering en haar verkozen leiders contracten objectief behandelt, op een manier die vrij is van politieke invloed', aldus Amazon.