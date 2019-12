'Amerikaanse concurrentiewaakhond neemt Facebook in vizier'

De Amerikaanse concurrentiewaakhond, de FTC, wil via een gerechtelijk bevel de techreus Facebook kunnen aanpakken over de manier waarop die zijn verschillende apps laat samenwerken.

Dat meldt de krant The Wall Street Journal donderdag. Naast zijn gelijknamige socialenetwerksite is Facebook ook eigenaar van bekende apps zoals Instagram, Messenger en Whatsapp. Met een gerechtelijk bevel op zak zou de FTC Facebook kunnen verhinderen om die apps nog verder te integreren in zijn diensten.