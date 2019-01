Amerikanen kopen miljoenenbelang in techstart-up Heidi Rakels

De Amerikaanse durfkapitaalgroep Battery Ventures investeert 29 miljoen dollar in Guardsquare, het IT-securitybedrijf van ex-judoka Heidi Rakels.

Het Leuvense Guardsquare is gespecialiseerd in de beveiliging van mobiele apps. Rakels (50), softwareprogrammeur van opleiding, richtte het bedrijf op met haar vriendd Eric Lafortune. Vier jaar later telt Guardsquare veertig werknemers en een kantoor in San Francisco, en werd het bedrijf door Deloitte uitgeroepen tot de snelst groeiende techstart-up van het land.

Met de eerste institutionele kapitaalronde heeft Rakels meteen een grote vis beet. Battery Ventures uit Boston is een 35 jaar oud durfkapitaalfonds dat wereldwijd al in meer dan 300 techbedrijven heeft geïnvesteerd. Het is ook een van de investeerders in het Brusselse databedrijf Collibra dat dinsdag na een kapitaalronde van 100 miljoen dollar uitgroeide tot de eerste Belgische ‘unicorn’.

Battery Ventures investeert 29 miljoen dollar in Guardsquare, maar het is niet duidelijk hoeveel procent van het kapitaal het daarvoor terugkrijgt en wat de waardering van de start-up is. Twee vertegenwoordigers van Battery Ventures, Dharmesh Thakker en Paul Morrissey, krijgen een zitje in de raad van bestuur van Rakels' bedrijf.

Ingels

Het Amerikaanse fonds moet Guardsquare helpen om 'agressief te investeren in verkoop, marketing, R&D en klantensuccessen.' Dit zal een turbo zetten op de groei, aldus fintech-investeerder Jürgen Ingels, die al eerder in het bedrijf investeerde en er in de raad van bestuur zetelt. 'Het is ook een fantastische bevestiging voor de Belgische techscene.'

Guardsquare kon met succes inspelen op de snelle digitale transformatie van de economie. Veel bedrijven zien zich gedwongen om snel nieuwe applicaties te ontwikkelen als ze geen klanten en werknemers willen verliezen, maar hebben het moeilijk om die te integreren in hun beveiligingsbeleid. Bedrijven als Guardsquare helpen hen om de apps toch veilig te houden.

De Leuvense beveiligingstechnologie wordt in een openbronversie (ProGuard) naar schatting al gebruikt in een kwart van alle Android-apps. Guardsquare ontwikkelde daarnaast twee betalende beveiligingsproducten, DexGuard (Android) en iXGuard (iOS).

Heidi Rakels is bij de brede bevolking nog bekend als voormalig topjudoka, die in de jaren 90 meervoudig Belgisch kampioen was en brons haalde op de Olympische Spelen in Barcelona in 1992. Ze stopte in 2004 met topsport en begon een carrière als ondernemer. Mede-oprichter Lafortune is technologisch directeur (CTO) van Guardsquare, terwijl de dagelijkse leiding in handen is van COO Roel Caers.