Anarchistische softwarepionier John McAfee opnieuw opgepakt

De softwarepionier en bitcoinbeliever John McAfee is opgepakt in Spanje op verdenking van belastingontduiking en cryptozwendel. De paranoïde Amerikaan tartte meermaals het lot, maar de autoriteiten lijken hem nu echt beet te hebben.

'Ik ben John McAfee, de man die is beschuldigd van moord in Belize en naar Guatemala vluchtte.' McAfee ligt op de motorkap van een auto terwijl hij door Guatemalaanse agenten in de boeien wordt geslagen. Een dashcam neemt het tafereel op.

Het zou niet de laatste keer zijn dat de 75- jarige McAfee opgepakt wordt. Begin deze week, acht jaar later, is hij opnieuw bij de kraag gevat. Dit keer in Spanje, op aandringen van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC beschuldigt hem ervan tegen betaling beursgangen met cryptomunten, zogeheten ICO's, te promoten zonder investeerders in te lichten over zijn vooringenomen rol. Zo heeft hij 23,1 miljoen dollar aan cryptoaandelen binnengesleept.

Ook het ministerie van Justitie zit achter hem aan. De aanklager verklaarde maandag dat McAfee tussen 2014 en 2018 geen cent belasting heeft betaald.

Antivirussoftware

McAfee is het gezicht van de gelijknamige antivirussoftware. Daarmee vergaarde de wiskundige eind jaren 80 wereldfaam. Bijna alle pc's zijn voorzien van McAfee-firewalls.

Een decennium geleden besloot de ondernemer al zijn aandelen van de hand te doen. Intel betaalde 7,6 miljard dollar voor McAfee en veranderde ook de naam. Tot opluchting van McAfee zelf, die verklaarde Intel 'eeuwig dankbaar te zijn voor de bevrijding van de associatie met de slechtste software op deze planeet'.

Op dat moment is McAfee al neergestreken in Belize. De lage belastingdruk in de 'bananenrepubliek' met 350.000 inwoners - zoals hij het Latijns-Amerikaanse land achteraf noemt - verleidde de notoire fiscushater.

Tussen de palmbomen bouwde hij een wellustig leven op. McAfee, toen al eind 60, hield er zeker zes vrouwen op na, blijkt uit een spraakmakende documentaire uit 2016. Een privéleger van huurmoordenaars bewaakte 24/7 zijn compound aan een hagelwit strand. In die tropische setting nam zijn achterdocht met de dag toe.

Speciale commando's vielen zijn villa al een keer binnen vanwege verboden wapenbezit. Volgens de autoriteiten runde hij bovendien een illegaal drugslab in de jungle. Onterecht. Ook beweert een labmedewerker, een Harvard-bioloog, in de documentaire te zijn verkracht door McAfee. Dat ontkent hij.

Eind 2012 werd zijn situatie in Belize onhoudbaar, nadat de zakenman Gregory Faull, die naast hem woonde, werd vermoord. De autoriteiten verdenken McAfee als opdrachtgever.

Hij glipte de grens over naar Guatemala, zonder herkend te worden. Hij had zijn haar en baard geverfd en zijn tanden gebleekt. Toch werd hij daar gearresteerd, vanwege de illegale oversteek. In de cel zette hij naar eigen zeggen een hartaanval in scène. Zo dwong hij een terugkeer naar de VS af.

Toen Donald Trump in 2015 het politieke landschap op zijn kop zette, wou ook McAfee een gooi doen naar het presidentschap. De Republikeinen en Democraten verkwanselen de rechten en vrijheden van de burger, vindt de geboren Schot. Maar zijn Libertarische partij flopte.

Crypto-evangelie

In cryptomunten vond de vrijdenker een nieuwe roeping. Het ongereguleerde stelsel van virtuele munten, zonder toezichthouder, was een kolfje naar zijn hand. Als topman van MGT Capital Investments stortte hij zich op het minen van bitcoins. Hij verliet het bedrijf, maar als keynotespreker bleef hij de crypto-evangelie verkondigen.