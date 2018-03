Anderlecht-man werpt zich op digitale zorg

Michael Verschueren, een belangrijke pion bij de voetbalclub Anderlecht, opent een kweekcel voor startende bedrijven die digitale diensten en producten ontwikkelen voor de gezondheidszorg.

De incubator voor start-ups en bedrijven die al iets verder staan, komt naast het Erasmus-ziekenhuis in Anderlecht. Daar bevindt zich met het Erasmus Europees Bedrijfsincubatiecentrum (EEBIC), een vehikel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een broeiplek voor spin-offs van de Franstalige universiteit ULB. Olivier Belenger, de topman van EEBIC, wordt de partner van Verschueren in het project.

‘Er komt een nieuw gebouw van meer dan 4.000 m2, met plek voor veertig tot vijftig bedrijfjes’, zegt Verschueren. ‘We werken ook aan de oprichting van een eigen investeringsfonds, gepland voor 2019. In een eerste fase doen we een beroep op Theodorus (het spin-off- fonds van de ULB met 34 miljoen euro in portefeuille, red.) en op het Europese regionale ontwikkelingsfonds Feder.

Verschueren wordt operationeel niet actief bij de operator. Hij heeft het te druk met zijn andere professionele activiteiten. Verschueren en Belenger zijn op zoek naar een CEO en logistiek manager om de site te runnen. ‘We praten met verschillende kandidaten, mensen met ideeën die actief zijn in de farmasector, bij ziekenhuizen en mutualiteiten. EEBIC naast de deur zit trouwens ook eivol.’

Verschueren is niet onbekend met de sector van de gezondheidszorg. Hij is CEO van het marketingbureau Wunderman België, gespecialiseerd in communicatie voor de medische en de farmasector. Verschueren bleef aan boord nadat zijn bedrijf ABS Creative werd overgenomen door Wunderman Health, de gezondheidstak van het internationale communicatiebedrijf Wunderman. Die is zelf een onderdeel van de Britse multinational WPP.

Michael Verschueren is nog het bekendst als voetbalbestuurder. De zoon van de legendarische ex-manager van voetbalclub Anderlecht, ‘Mister Michel’ Verschueren, maakt steeds meer een naam voor zichzelf. Verschueren junior is na de overname van Anderlecht door Marc Coucke een van de acht resterende aandeelhouders. Hij behoudt 5 procent van de aandelen.

Belangrijker is dat de naam van Verschueren, die bestuurder is bij paars-wit, rondzingt om een belangrijke operationele rol op te nemen bij de club in het tijdperk-Coucke. Voor de club is hij van cruciaal belang omdat hij als enige Belg bestuurder is bij de ECA, de federatie van Europese voetbalclubs. Hij zit er mee in de cockpit bij grote beslissingen over financiële fairplay en grote sportieve en commerciële wijzigingen binnen het Europese voetbal.