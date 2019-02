Angela Merkel zegt Facebook vaarwel

Richard Wagner

Naast een inkijk in haar werk kon er ook privé-informatie gevonden worden over de 64-jarige politica. Zo behoren Richard Wagner en de Beatles tot haar lievelingsmuzikanten en is het de droom van Merkel om met de Transsiberische spoorlijn eens van Moskou naar Vladivostok te reizen. Ze deelt er ook haar andere hobby's - buiten opera, rondtrekken en tuinieren. En haar favoriete film is 'Out of Africa' uit 1985 met Meryl Streep en Robert Redford.