Antwerpen droomt van Obama

De techondernemer en initiatiefnemer Jürgen Ingels wil het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is, maar bevestigt dat gesprekken lopen met de entourage van Barack Obama. ‘Het is meer dan zomaar proberen. Er is nog niets rond, maar het ziet er goed uit’, reageert hij.

Het grote publiek zal kunnen meeproeven van de tech- en innovatiesfeer. Particulieren zullen gratis langs kunnen in twee hallen waar techbedrijven hun oplossingen en gadgets tonen. Het Eilandje, de hippe buurt die onder meer bekend is van het Museum aan de Stroom, wordt het toneel voor allerlei installaties die een inkijk geven in het leven van de toekomst. De organisatoren zien het groots. Ze plaatsen het festival in de traditie van twee iconische techevenementen uit de naoorlogse geschiedenis: de Wereldtentoonstelling Expo ‘58 en de techbeurs Flanders Technology in 1988.