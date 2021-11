Antwerpse e-signingspecialist Connective verkocht aan Amerikaanse Nitro

Het zeven jaar oude Connective is een van de Belgische en zelfs Europese toppers in e-signingtechnologie. Het bedrijf haalde de voorbije jaren 7 miljoen euro op bij onder anderen fintechinvesteerder Michel Akkermans en ex-ING-topman Erik Dralans .

Connective heeft naar eigen zeggen ruim 1.000 klanten in meer dan 15 landen en deed in totaal 31 eID- en smartcardintegraties. Het is leverancier van acht banken in ons land en van de Belgische en Franse overheid. Bekende klanten zijn BNP Paribas, Cofidis, ING Bank, Pirelli en Toyota. Nitro Software uit San Francisco koopt het Antwerpse bedrijf nu voor een bedrijfswaarde van 70 miljoen euro. Dat meldt Connective in een blogpost.