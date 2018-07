Antwerpse start-up haalt 1,9 miljoen op voor zuiniger verwarming

De Antwerpse start-up Hysopt heeft 1,9 miljoen euro kapitaal opgehaald. Het bedrijf ontwikkelt software waarmee koel- en verwarmingsinstallaties veel zuiniger worden.

Hysopt - een spin-off van de Universiteit Antwerpen - overtuigde onder andere het investeringsfonds Qbic en Karl Willemen om geld op tafel te leggen. Die laatste is de oprichter van de kmo Resus, gespecialiseerd in sensortechnologie om corrosie in verwarmingsinstallaties op te sporen.

Hysopt is nog klein, maar is aan een steile opmars bezig. 'We hebben al 50 klanten', zegt CEO Peter Van Roosbroeck. Hysopt heeft al projecten met grote bedrijven, installateurs en studiebureaus op de teller staan: Van Marcke, Atlas Copco, Engie Cofelec, Viessmann, enzovoort.

De omzet verdubbelde vorig jaar tot boven 600.000 euro en de ambitie is om in de tweede helft van volgend jaar winstgevend te zijn. Hysopt is actief in België en Nederland. Het wil met het verse geld de commerciële activiteiten in het VK, Duitsland en Scandinavië uitbouwen.