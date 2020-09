Apple betreedt Indiase markt met webwinkel

Vanaf woensdag wordt de online Apple Store ook voor Indiërs de marktplaats waar ze producten zoals de MacBook of iPad kunnen kopen. Apple biedt klanten ook ondersteuning bij het installeren van apparaten, in zowel het Engels als het Hindi.

Al actief

Apple is al twintig jaar actief in India. Het heeft er naar eigen zeggen flink geïnvesteerd in werkgelegenheid en 900.000 banen gecreëerd. In Bangalore heeft het een centrum waar het IT-ontwikkelaars ondersteunt.