Apple gaat u helpen afkicken van uw iPhone

De technologiegroep lanceerde maandag een sneller besturingssysteem voor de iPhone en zet verder in op ‘augmented reality’. Maar tegelijk pakt Apple uit met nieuwe tools die u van uw smartphone-obsessie moeten genezen.

Zo kondigde de techreus de nieuwe dienst App Limits aan, een tool die in de Amerikaanse media prompt als een ‘iPhone’-babysitter werd omgeschreven. Als je als smartphonegebruiker het gevoel hebt dat je dagelijks te veel tijd spendeert aan één app – Apple gaf maandag zelf het voorbeeld van Facebook-dochter Instagram – dan kan je via die nieuwe toepassing zelf bepalen dat die app slechts één uur per dag actief kan zijn.

Andere nieuwe diensten zijn een soort logboek waarmee je gedetailleerd kan analyseren hoeveel tijd je per dag actief bent op je iPhone, en op welke manier.

Eisen van aandeelhouders

Met die opvallende toepassingen komt Apple rechtstreeks tegemoet aan de eisen van twee grote aandeelhouders van de groep. De activistische aandeelhouder Jana Partners en het lerarenpensioenfonds van de staat California hadden er begin dit jaar bij Apple op aangedrongen dat het bedrijf uit Cupertino nieuwe tools zou ontwikkelen om mensen van hun smartphone-verslaving af te helpen.

Ook de recente reeks privacy-schandalen bij grote techbedrijven dwongen Apple om in actie te schieten. Gebruikers zullen voortaan de zogenaamde trackers kunnen blokkeren die bedrijven als Facebook of Google hanteren om toegang te krijgen tot data.

WDDC

Apple lanceerde die nieuwe diensten maandag op WWDC, de jaarlijkse conferentie waarmee de techgigant zijn gemeenschap van app-ontwikkelaars warm wil maken voor de nieuwe mogelijkheden van zijn platform.

In de aanloop naar dat event werd vooral uitgekeken naar wat Apple te vertellen zou hebben over het nieuwe besturingsysteem voor zijn iPhone en iPad. Dat nieuwe systeem, iOS 12, is vooral veel sneller dan de vorige versies, benadrukte Apple. Apps zullen dubbel zo snel werken als voordien en ook de camera en keyboard zullen meer betrouwbaar worden.

Opnieuw een tegemoetkoming aan de kritiek van gebruikers dat Apples iPhone steeds meer werden geplaagd door bugs en ook trager begonnen te werken na elke nieuwe update van een besturingssysteem.

Augmented Reality

Tegelijk zet Apple nog meer in op augmented reality, de technologie waarbij een digitaal laagje kan worden gelegd over ‘real life’ beelden. Het computerspelletje Pokémon Go, dat twee jaar terug een wereldwijde hype werd, is wellicht het bekendste voorbeeld van augmented reality (AR). Apple waagde vorig jaar zijn eerste stappen in AR, maar plaatste maandag nog een hele reeks nieuwe toepassingen in de schijnwerpers.

Zo laat het nieuwe platform van Apple toe dat meerdere mensen samen kunnen communiceren en spelen in een AR-omgeving. Apple kon zelfs uitpakken met een AR-app die spelen met Lego-bouwblokken weer hip moet maken. Al blijft ‘augmented reality’ niet beperkt tot gaming. De nieuwe tool ‘Measure’ moet gebruikers in staat stellen om dingen snel digitaal op te meten in drie dimensies.

