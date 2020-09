Apple in tegenaanval in strijd met Fortnite

Apple gaat in de tegenaanval in het epische gevecht met Epic Games, de ontwikkelaar van het razendpopulaire spel Fortnite. Het eist schadevergoedingen wegens gederfde inkomsten en reputatieschade.

Epic Games kwam onlangs in aanvaring met Apple omdat het voor aankopen in zijn app een nieuw betaalsysteem had opgezet. Daardoor kon de techreus niet langer een commissie van 30 procent opstrijken.

Appontwikkelaars klagen al langer over de grote bedragen die ze aan Apple moeten overdragen. Ze pikken het niet langer dat het zijn dominantie in de markt misbruikt, maar Epic Games is de eerste die de handschoen opneemt.

Epic Games heeft het eerste schot afgevuurd. Hun brutale en onwettelijke gedrag kunnen we niet zomaar laten passeren. Apple

Apple reageerde eerder door Fortnite uit zijn winkel te gooien. Daardoor kunnen nieuwe gamers het spel niet meer installeren, en kunnen bestaande gamers geen updates ontvangen. Een Amerikaanse rechter gaf Apple gelijk, maar die zei er wel bij dat Epic Games zijn grafische technologie voor 3D-spellen moet kunnen leveren voor andere apps in de App Store.

Apple zet nu de volgende stap in de bitsige strijd, en eist voor de rechtbank een schadevergoeding van Epic Games voor gederfde inkomsten. ‘Epic heeft het eerste schot afgevuurd. Hun brutale en onwettelijke gedrag kunnen we niet zomaar laten passeren’, zegt Apple.

Robin Hood

'Hoewel Epic zich voordoet als een moderne bedrijfsversie van Robin Hood, is het in de realiteit een multimiljardenbedrijf dat niets wil betalen voor de enorme waarde die het haalt uit de App Store.’

Op hoeveel schadevergoeding Apple uit is, is onduidelijk. Daarbovenop vraagt Apple een compensatie voor de reputatieschade bij Fortnite-spelers die gefrustreerd achterblijven en voor reputatieschade door de recente mediacampagne van Epic Games. Die parodieert de Apple-campagne van 1984 waarin het zijn Macintosh lanceerde.

Apple versus Fortnite