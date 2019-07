Apple koopt 5G-chipdivisie van Intel

De overname is met een prijs van 1 miljard dollar de op één na grootste overname uit de geschiedenis van de Amerikaanse techreus Apple.

De overname van de 5G-chipdivisie van Intel komt er maanden nadat het Amerikaanse bedrijf aankondigde uit de business te zullen stappen. Apple krijgt met de overname 17.000 patenten op draadloze technologie in handen. Het neemt ook de 2.000 personeelsleden van de Intel-modemdivisie voor smartphones in handen.

De Intel-tak staat in voor de productie van de technologie die ervoor zorgt dat smartphones kunnen verbinden met het internet. Intel nam die in 2011 zelf voor 1,4 miljard dollar over van het bedrijf Infineon.

Apple gebruikt in zijn meest recente iPhone-modellen uitsluitend chips van Intel. Die exclusiviteit was het gevolg van een zwaar juridisch gevecht tussen Apple en zijn vorige leverancier Intel-rivaal Qualcomm. Maar Apple en Qualcomm kwamen in april verrassend tot een vergelijk, waarna beide bedrijven aankondigden opnieuw met elkaar te zullen samenwerken. Daags na die beslissing zei Intel dat het uit de business voor mobiele connectiviteit zou stappen.

Peanuts

Er gingen al langer geruchten dat Apple op termijn eigen modems voor iPhones en iPads wil ontwikkelen. Intel behoudt wel het recht om draadloze modems te ontwikkelen voor niet-smartphones. De beide ondernemingen noemen daarbij specifiek pc's, zelfrijdende voertuigen en slimme apparaten die met het internet worden verbonden. De verkoop wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond.

De overnameprijs van 1 miljard dollar is peanuts voor cashmachine Apple. Maar het is opvallend omdat Apple zelden grote overnames doet. De Intel-deal is de op één na grootste uit de geschiedenis van Apple, telkens onder CEO Tim Cook. De grootste overname was koptelefoonproducent Beats Electronics van muziekproducer Jimmy Iovine en rapper Dr. Dre, waarvoor Apple in 2014 3,2 miljard dollar op tafel legde.