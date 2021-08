Apple stort zich op klassieke muziek

De Amerikaanse techreus koopt de Nederlandse start-up Primephonic, die in enkele jaren is uitgegroeid tot het 'Spotify van de klassieke muziek'.

De deal past in de plannen van Apple om in de loop van volgend jaar een app voor klassieke muziek te lanceren. In de tussentijd zal Apple de Nederlandse Primephonic-app integreren in zijn eigen streamingdienst Apple Music. Hoeveel het Amerikaanse bedrijf op tafel legt voor Primephonic wordt niet bekendgemaakt.