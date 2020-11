Australische Belg haalt 11 miljoen op voor wifi op lange afstand

De naar Australië uitgeweken Vlaamse ondernemer Michael De Nil haalde in enkele jaren 30 miljoen euro op voor Morse Micro, een bedrijf dat chips ontwerpt voor de nieuwe wifistandaard HaLow.

Elke grote uitvinding heeft vele vaders en in het geval van wifi is Australië een daarvan. CSIRO, een onderzoekslab van de Australische regering, verkreeg in de jaren 90 enkele belangrijke octrooien die de draadloze communicatietechnologie in zijn huidige vorm mogelijk hebben gemaakt. Sindsdien wordt wifi ‘down under’ geclaimd als een nationale verwezenlijking.

Misschien zal het een Vlaming zijn die Australië ook zijn eerste commerciële wifisucces bezorgt. Michael De Nil, een voormalige Imec-ingenieur die tien jaar geleden naar Sydney verhuisde en meerdere jaren voor de Amerikaanse chipontwikkelaar Broadcom heeft gewerkt, haalt vandaag 13 miljoen dollar (11 miljoen euro) op voor zijn eigen chipbedrijf Morse Micro.

Het is al de vierde kapitaalronde sinds hij het bedrijf vier jaar geleden oprichtte, waarmee de teller op zowat 35 miljoen dollar (bijna 30 miljoen euro) staat. Morse Micro mag onder meer de Amerikaanse techondernemer Ray Stata tot zijn aandeelhouders rekenen. Stata stond in de jaren 60 mee aan de wieg van Analog Devices, een chipfabrikant met een omzet van meer dan 6 miljard dollar.

Morse Micro ontwikkelt chips om data door te zenden volgens de zogenaamde HaLow-standaard, een vorm van wifi die een bereik biedt van 1 tot enkele kilometers. De draadloze technologie maakt gebruik van een lage frequentieband (rond 900 Mhz), waardoor hij verder draagt, maar ook minder bandbreedte heeft dan de courant gebruikte wifi-standaarden.

‘Je mag rekenen dat je bereik tien keer groter wordt, maar ook dat je tien keer trager data kan doorsturen’, zegt De Nil. ‘Toch haal je dan nog snelheden van tientallen tot zelfs honderden megabits per seconde. Dat is ideaal voor toepassingen in het internet of things. Denk aan een groot gebouw of een boerderij waar je allerlei sensoren met slechts één wifitoegangspunt kanbedienen.’

De Nil richtte zijn bedrijf in 2016 op met zijn collega Andrew Terry. Intussen hebben ze een 75 man sterk team in dienst dat zich voorbereidt op de commerciële doorbraak van de HaLow-standaard.

Kerstboom

‘We verwachten die vanaf volgend jaar, wanneer de Wi-Fi Alliance (een consortium van grote bedrijven dat streeft naar een harmonisering van de wifitechnologie, red.) de nieuwe standaard zal certificeren. Tegen eind volgend jaar zouden de eerste consumentenproducten met HaLow-chips, zoals bewakingscamera's of wifispeakers, onder de kerstboom moeten liggen.’

De nieuwe kapitaalronde wordt geleid door de huidige investeerders. Behalve Ray Stata zijn dat de Australische durfkapitaalfondsen Blackbird Ventures, Main Sequence Ventures, Clean Energy Innovation Fund en Skip Capital.