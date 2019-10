Baas van Facebook-munt Libra probeert wankelend digitaal betaalmiddel recht te houden

Komt het nog goed met de libra, de digitale en gedecentraliseerde munt die Facebook amper vier maanden geleden aankondigde als een globaal alternatief betaalmiddel?

Sinds het internetbedrijf met de nodige fanfare het doek van de libra haalde, trokken al zeven van de 28 stichtende partners hun steun in. Daaronder financiële zwaargewichten als Visa, MasterCard en Stripe, die deze week niet kwamen opdagen toen in Genève de Libra Association boven het doopvont werd gehouden.

Eerder liet PayPal, het bedrijf dat twintig jaar geleden de mensheid leerde betalen via het internet, de libra al vallen. En dat is extra pijnlijk voor David Marcus, de topmanager bij Facebook die het libraproject leidt. Voor hij in 2014 bij de firma van Mark Zuckerberg aan de slag ging, was Marcus voorzitter van PayPal. Dat uitgerekend die bedrijven, die door hun rol in het globale betaalverkeer de ideale lanceerbasis voor de libra konden vormen, er hun handen van afhalen, doet de libra wankelen nog voor iemand er een heeft uitgegeven.

Je weet dat je goed bezig bent als er zo veel druk komt. David Marcus Leider van het libraproject bij Facebook

Marcus ging op crisistoer bij enkele grote zakenmedia. In interviews aan Yahoo Finance en Bloomberg hield hij vol dat het overdreven is de dood van de libra te gaan verkondigen. ‘Ik respecteer volledig dat deze bedrijven een verantwoordelijkheid hebben tegenover hun aandeelhouders. Geen goed nieuws op korte termijn, maar wel bevrijdend. Wij gaan door. Het project komt absoluut niet in gevaar.’

WeChat

De 46-jarige Marcus werd oorspronkelijk bij Facebook binnengehaald om van de chatapp Messenger een soort Zwitsers zakmes van het mobiele internet te maken. Messenger ontstond uit de chatfunctie van de moederapp van Facebook. Zuckerberg wilde de applicatie verder ontwikkelen naar het model van WeChat, een app waarmee mensen in China zo goed als hun hele leven regelen. Marcus stuwde Messenger naar meer dan een miljard gebruikers wereldwijd en introduceerde een betaaldienst voor de app in de VS. Maar die laatste geraakte in Europa niet van de grond, en een westerse WeChat werd Messenger vooralsnog niet.

Vorig jaar verhuisde de in Parijs geboren Amerikaan naar een nieuwe divisie van Facebook die blockchaintoepassingen moest ontwikkelen voor het bedrijf. Een ideale match, gezien Marcus’ ervaring in de wereld van digitale betalingen. Voor Messenger en voor PayPal was Marcus oprichter van meer dan één start-up in de sector. Zijn laatste, Zong, werd in 2011 voor 240 miljoen dollar overgenomen door de PayPal-moeder eBay.

In juni trad Marcus naar buiten met de aankondiging van Calibra, een digitale portefeuille voor een nieuwe gedecentraliseerde (en dus niet door een centrale bank uitgegeven) munt: de libra. Anders dan cryptomunten is die voor de stabiliteit gedekt door een korf bestaande munten en activa, wat mensen wereldwijd de kans moet geven ook zonder bankrekening via een smartphone bijna gratis geld over te overschrijven en ontvangen. Zodat betalen even simpel en snel gaat als een bericht sturen.

Partners

Het startschot van een financiële revolutie, orakelden believers. Maar meteen stak ook twijfel op. Dat Facebook kon uitpakken met grote partners leverde geloofwaardigheid op, maar snel bleek dat vele van hen met defensieve houding in het monetaire project waren gestapt. Sommige bedrijven willen liever niet te dicht tegen Facebook aanleunen wegens de vele pr-problemen die het sociale netwerk achter zich aansleept. Facebook staat niet bekend als de beste hoeder van de privacy van zijn ruim 2 miljard gebruikers en is zodanig machtig geworden dat politici langs beide kanten van de oceaan pleiten voor een splitsing. Het engagement van de initiële partners bleek al niet zo sterk, en bestond alleen in een niet-bindend contract om in de toekomst mee 10 miljoen dollar in het libraproject te stoppen.

Meteen was er ook druk van regulatoren in de VS en Europa. Ze vragen zich af of de libra wel veilig genoeg is, of ze geen ideaal vehikel wordt voor criminaliteit, en of de munt het financiële systeem niet uit het lood zou slaan. Frankrijk, Italië en Duitsland bereiden zelfs gezamenlijke maatregelen voor om de cryptomunt van Facebook, de Libra, te verbieden in Europa. Dat meldde de Franse minister van Economie Bruno Le Maire vrijdag, in de marge van de vergaderingen van het IMF en de Wereldbank in Washington.

Druk