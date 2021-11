Beleggers in IT-bedrijf Mobitrace verliezen interest

Mobitrace is een kleine onderneming die bestaat sinds 2013 en zich toelegt op mobiele applicaties voor verpleegkundigen in ziekenhuizen. Met de app NurseFlow kunnen ze volgens het bedrijf efficiënter en veiliger werken. Mobitrace kon het product al verkopen aan een reeks ziekenhuizen, waaronder ZNA in Antwerpen en het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk.