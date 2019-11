Belgen sturen Canadese cannabisplantage aan

Een cannabiskwekerij in Canada wordt binnenkort aangestuurd met software van het Belgische Peopleware.

Daarmee kunnen temperatuur, vochtigheid, verlichting, en CO2-gehalte automatisch geregeld worden. Voor Peopleware is het een eerste contract in de legale cannabisindustrie, die wereldwijd in opmars is.

Het contract in Canada vloeit voort uit software die Peopleware eerder ontwikkelde voor magazijnen om fruit in te bewaren en voor het simuleren van hoogtetrainingen bij atleten. Peopleware ziet voor de software ook nog potentieel in verticale boerderijen waar bijvoorbeeld basilicum, spinazie of sla in meerdere lagen boven elkaar en in volledig gecontroleerde omstandigheden worden geteeld.

Peopleware bestaat 25 jaar en legt zich toe op complexe projecten. ‘Maatwerk’, zegt Werner Valgaeren, een van de oprichters. De software is bijvoorbeeld geïmplementeerd om bepaalde processen in een Antwerpse raffinaderij te sturen. Het biometriebedrijf Zetes deed een beroep op de Lierse expertise voor een platform om festivaltickets te verkopen en om visa te regelen voor Ivoorkust.