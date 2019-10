Belgische Adecco-tak zegt reuzencontract met EU zelf op

Het Zwitserse Adecco is vooral bekend als uitzendspecialist. Maar de groep omvat ook andere bedrijven en merken, zoals Modis, een grote leverancier van hoogopgeleid personeel in drie domeinen: IT, engineering en biowetenschappen. Modis telt duizenden informatici en werkte of werkt voor tal van bekende klanten zoals IBM, Ericsson, HP en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In België horen of hoorden Telenet, Cisco en de Vlaamse overheid tot de klanten.