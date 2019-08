Belgische hockeyvrouwen worden data-analysten

Bovendien moet het nieuwe algoritme de Red Panthers in staat stellen de fysieke sterktes van het team veel beter in kaart te brengen, klinkt het in een persbericht.

Het nationale vrouwenhockeyteam pakt met de samenwerking uit aan de vooravond van het Europese kampioenschap, dat tussen 16 en 25 augustus plaatsvindt in Antwerpen. De verwachtingen zijn hoog. Twee jaar geleden, tijdens het vorige EK in Alkmaar, haalden de Red Panthers een finaleplaats.

Moneyball

Doorgedreven data-analyse maakt al enige tijd zijn opwachting in de sportwereld. Als technisch directeur van het baseballteam Oakland Athletics ontwikkelde de Amerikaan Billy Beane al in 2001 een computermodel om op basis van data ondergewaardeerde spelers te ontdekken. Zijn verhaal werd later door Brad Pitt verfilmd in 'Moneyball'.