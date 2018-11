Belgische 'kippencloud' in Duitse handen

Porphyrio, dat een zestal jaar geleden werd opgericht door de Limburgse bio-ingenieurs Bart Kemps en Kristof Mertens, ontwikkelde tools waarmee pluimveehouders of eierproducenten snel allerhande data over hun vee kunnen analyseren.

Via de dashboards van Porphyrio kunnen producenten bijvoorbeeld achterhalen hoeveel hun pluimvee dagelijks eet en drinkt, wanneer het gevaccineerd moet worden en wanneer het geslacht kan worden. Porphyrio verzamelt al die data en verwerkt ze dan via cloudcoumputing, zodat in principe voor elke kip, eend of kalkoen een gedetailleerde curve kan worden gemaakt. Met als uiteindelijke doel dat pluimveehouders hun productieketen veel efficiënter en duurzamer kunnen organiseren.